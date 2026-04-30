iOS 27 cambia l’app Foto: editing AI avanzato in arrivo su iPhone

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha trasformato il modo in cui modifichiamo le immagini, ma sugli iPhone questo cambiamento si è visto meno che altrove, ed è proprio su questo punto che Apple sembra pronta a intervenire con iOS 27.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’aggiornamento introdurrà una revisione importante dell’app Foto, con strumenti di editing AI pensati per avvicinarsi alle soluzioni già presenti su altri dispositivi. Non si tratta di un semplice aggiornamento grafico, ma di un cambiamento nel modo in cui le immagini vengono modificate direttamente dallo smartphone.

Un ritardo che Apple vuole recuperare

Finora l’app Foto di Apple è rimasta legata a funzioni piuttosto essenziali, soprattutto se confrontata con le opzioni disponibili su altre piattaforme. Il divario si è ampliato con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, che ha reso più avanzati gli strumenti di modifica.

Con iOS 27, Apple sembra voler ridurre questa distanza, sfruttando le capacità dei chip più recenti. Gli iPhone sono già dotati di componenti dedicate all’elaborazione AI, ma finora queste potenzialità sono rimaste in parte inutilizzate.

L’aggiornamento punta proprio a mettere al centro queste risorse, rendendo l’editing più rapido e accessibile direttamente dall’app nativa.

Le nuove funzioni in arrivo

Tra le novità più rilevanti dovrebbe comparire una sezione dedicata, chiamata Apple Intelligence, con strumenti pensati per intervenire sulle immagini in modo più avanzato.

La funzione “Estendi” permetterà di modificare il formato delle foto, aggiungendo elementi generati automaticamente per completare la scena. È un tipo di intervento che finora richiedeva app esterne o software più complessi.

“Migliora” agirà invece sulla qualità generale, regolando luce, colori e dettagli senza interventi manuali. Un processo che punta a semplificare le operazioni più comuni, riducendo il tempo necessario per ottenere un risultato convincente.

Accanto a queste, si parla anche di strumenti per ricomporre l’immagine e adattarla a nuove prospettive, in particolare per i contenuti tridimensionali legati all’ecosistema Apple.

Velocità e uso quotidiano

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la velocità. Le operazioni dovrebbero essere eseguite in pochi secondi, sfruttando l’elaborazione direttamente sul dispositivo, senza passaggi esterni.

Questo cambia l’esperienza d’uso: modificare una foto non richiederà più tempo o competenze particolari, ma diventerà parte del flusso quotidiano, come scattare o condividere un’immagine.

È proprio su questo punto che si gioca la differenza, perché l’AI non viene presentata come una funzione separata, ma come un supporto integrato nelle azioni più comuni.

Le incognite sul rilascio

Non tutte le novità sono però definitive. Alcune funzioni sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero non essere incluse nella versione iniziale di iOS 27.

Apple tende a rilasciare strumenti solo quando raggiungono un certo livello di affidabilità, quindi non è escluso che alcune opzioni vengano rinviate per essere perfezionate.

Resta comunque chiara la direzione: portare l’editing fotografico su iPhone a un livello più avanzato, senza costringere gli utenti a uscire dall’app principale. E questo, nella pratica quotidiana, potrebbe cambiare più di quanto sembri il modo in cui vengono gestite e condivise le immagini.