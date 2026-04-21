iOS 27 potrebbe dire addio a iPhone 11 e SE 2020: cosa sappiamo finora

Un’indiscrezione sempre più insistente suggerisce che iOS 27 potrebbe segnare la fine del supporto per alcuni iPhone ancora oggi molto diffusi, aprendo una nuova fase nella strategia software di Apple.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, il prossimo aggiornamento potrebbe non essere compatibile con iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone SE di seconda generazione. Si tratta di modelli lanciati tra il 2019 e il 2020, che hanno già ricevuto diversi anni di aggiornamenti e che si avvicinano alla soglia tipica di supporto Apple.

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, ma il quadro è plausibile. Apple presenterà iOS 27 durante la WWDC 2026, attesa come ogni anno a giugno, ed è proprio in quell’occasione che verrà chiarita la lista dei dispositivi compatibili.

I modelli che rischiano di restare fuori

Se il rumor dovesse essere confermato, il taglio partirebbe proprio da una generazione ancora molto diffusa. iPhone 11 e le sue varianti Pro restano tra gli smartphone più utilizzati, così come l’iPhone SE 2020, scelto da molti per il formato compatto e il prezzo più accessibile.

Questo significherebbe che iOS 27 richiederebbe almeno un iPhone 12 o successivo, segnando un passaggio netto verso dispositivi più recenti e dotati di hardware più avanzato.

Non è solo una questione di aggiornamenti

Il vero punto, però, non è solo chi riceverà iOS 27. Negli ultimi mesi Apple ha iniziato a spingere con decisione sulle funzioni legate all’intelligenza artificiale, e questo ha già creato una distinzione importante tra i modelli supportati e quelli realmente in grado di sfruttare le novità.

Le funzioni di Apple Intelligence, ad esempio, sono limitate a dispositivi più recenti, lasciando fuori gran parte degli iPhone precedenti. Questo significa che anche chi riceverà iOS 27 potrebbe non avere accesso alle funzioni più avanzate.

Una transizione sempre più evidente

Se queste informazioni dovessero essere confermate, iOS 27 segnerebbe un altro passaggio nella strategia Apple: meno attenzione alla compatibilità estesa e più focus su dispositivi in grado di gestire nuove funzioni complesse.

Per gli utenti questo si traduce in una distinzione sempre più chiara tra chi può aggiornare e chi può davvero sfruttare il sistema. Non basta avere l’ultima versione installata, serve anche un hardware in grado di supportare le nuove tecnologie.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

La situazione sarà più chiara a giugno, quando Apple presenterà ufficialmente iOS 27. Fino ad allora, queste informazioni restano da prendere con cautela, ma indicano una direzione già visibile da tempo.

L’evoluzione del sistema operativo sembra ormai legata sempre di più alle capacità hardware e alle funzioni AI. E proprio questo potrebbe essere il vero cambiamento che accompagnerà i prossimi iPhone.