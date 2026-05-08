iOS 27 cambia tutto: su iPhone potrai scegliere l’AI, non solo ChatGPT

Con iOS 27 Apple sta preparando un cambiamento che va oltre le singole funzioni, perché per la prima volta gli utenti potranno decidere quale intelligenza artificiale usare sul proprio iPhone, senza essere legati a una sola piattaforma.
Il prossimo aggiornamento introdurrà infatti la possibilità di scegliere modelli esterni come Gemini o Claude, andando oltre l’integrazione già vista con ChatGPT e cambiando il ruolo di Apple Intelligence all’interno del sistema.
Non si tratta di una semplice aggiunta tecnica, ma di un cambio di impostazione. L’iPhone non utilizzerà più un’unica AI di riferimento, ma diventerà una piattaforma capace di adattarsi a servizi diversi, in base alle preferenze dell’utente.
Come funzionano le nuove “Estensioni”
Alla base di questa novità c’è un sistema interno chiamato Estensioni, che permette di collegare le app di terze parti alle funzioni di sistema. In pratica, le applicazioni installate potranno offrire i propri modelli di intelligenza artificiale generativa, utilizzabili direttamente tramite Siri o altri strumenti integrati.
Questo significa che operazioni come scrivere un testo, modificare un’immagine o generare contenuti potranno essere gestite da motori diversi, senza uscire dall’ambiente iOS. Il passaggio tra un modello e l’altro diventa quindi parte dell’esperienza quotidiana, non più un’operazione separata.
Gemini e Claude entrano nell’ecosistema Apple
Tra i modelli più attesi ci sono Gemini, sviluppato da Google, e Claude, prodotto da Anthropic. Entrambi potrebbero essere integrati attraverso le rispettive app, diventando alternative dirette a ChatGPT nelle funzioni di sistema.
La differenza, rispetto al passato, è che l’utente potrà scegliere quale modello utilizzare. Non esisterà più un’unica soluzione predefinita per tutte le attività, ma una selezione personalizzabile in base al tipo di utilizzo o alle preferenze individuali.
Siri cambia voce (e identità)
Una delle conseguenze più evidenti riguarda Siri. Con iOS 27, l’assistente vocale potrà utilizzare voci diverse a seconda del modello che genera la risposta. È un dettaglio che può sembrare secondario, ma che rende più chiaro quando si sta interagendo con un sistema Apple o con un’AI esterna.
Questa distinzione introduce un livello di trasparenza in più, ma modifica anche la percezione dell’assistente. Siri smette di essere un’entità unica e diventa una sorta di interfaccia che collega più intelligenze diverse.
Un iPhone sempre più orientato all’AI
La scelta di aprire a modelli esterni si inserisce in una strategia più ampia. Apple sta trasformando i propri dispositivi in una piattaforma completa per l’AI, dove il sistema non è più l’unico protagonista, ma il punto di accesso a servizi differenti.
Questo approccio permette di integrare rapidamente nuove tecnologie senza doverle sviluppare tutte internamente, ma cambia anche il rapporto tra utente e dispositivo. L’iPhone diventa meno chiuso e più flessibile, pur mantenendo il controllo sull’esperienza complessiva.
Un cambiamento che va oltre le funzioni
L’introduzione di modelli alternativi non riguarda solo le prestazioni o la qualità delle risposte. Tocca un aspetto più profondo: la possibilità di scegliere come interagire con la tecnologia, decidendo quale tipo di intelligenza artificiale utilizzare ogni giorno.
È un passaggio che segna una distanza rispetto al passato. Apple resta al centro dell’esperienza, ma accetta di condividere una parte del controllo. E in un momento in cui l’AI diventa sempre più presente, questa apertura potrebbe avere un impatto più ampio di quanto sembri oggi.