iOS 26.5 è in arrivo: le novità che cambiano Messaggi, Mappe e App Store

Apple si prepara a rilasciare iOS 26.5, un aggiornamento che non rivoluziona l’iPhone ma introduce modifiche mirate nelle app più usate ogni giorno.

Il focus non è sul design o sulle grandi novità visive, ma su piccoli cambiamenti che possono incidere davvero su messaggi, navigazione e gestione degli abbonamenti.

È il classico aggiornamento che passa inosservato al primo sguardo, ma che nel tempo può migliorare l’esperienza complessiva su iPhone, soprattutto per chi usa spesso le app di sistema.

Messaggi: comunicazione più completa

Una delle novità più rilevanti riguarda l’app Messaggi, che continua ad avvicinarsi agli standard delle piattaforme più diffuse. iOS 26.5 introduce il supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end in versione beta.

Questo significa che le conversazioni con utenti non iPhone possono diventare più ricche e più sicure, riducendo il divario tra iMessage e le altre soluzioni di messaggistica. È un passaggio importante, soprattutto per chi comunica spesso tra dispositivi diversi.

Apple Maps cambia nel modo più concreto

Anche Apple Maps riceve un aggiornamento mirato. Quando si apre la barra di ricerca, l’app mostrerà suggerimenti automatici legati ai luoghi vicini e alle abitudini dell’utente.

La funzione “Luoghi suggeriti” punta a rendere più rapido trovare una destinazione, senza dover digitare ogni volta. Nel tempo, questo sistema potrebbe evolversi includendo anche contenuti sponsorizzati, aprendo una nuova dimensione per la scoperta di posti direttamente dalla mappa.

App Store: cambia il modo di pagare

Un’altra modifica interessante riguarda l’App Store e la gestione degli abbonamenti. Gli sviluppatori potranno proporre piani annuali suddivisi in rate mensili, invece del pagamento unico anticipato.

Per l’utente significa poter accedere a sconti annuali senza affrontare subito una spesa più alta. È un cambiamento che rende più flessibile il modo di gestire gli abbonamenti, soprattutto per chi utilizza molte app a pagamento.

Un aggiornamento più pratico che visibile

iOS 26.5 non è un aggiornamento pensato per stupire, ma per migliorare dettagli concreti. Apple continua a lavorare sulle app di sistema, rendendole più integrate e più vicine alle esigenze reali degli utenti.

Il rilascio dovrebbe arrivare a breve, dopo il consueto ciclo di test. Quando sarà disponibile, sarà uno di quegli aggiornamenti che non cambiano l’aspetto dell’iPhone, ma ne rendono più fluido l’uso quotidiano.