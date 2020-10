Nuovi iPad Air 2020: presto nei negozi

Giacomo Martiradonna,

La promessa è stata fatta all’evento di settembre, e a quanto pare Apple è stata di parola. I nuovi iPad Air saranno disponibili per l’acquisto nei prossimi giorni, probabilmente prima del lancio di iPhone 12.

Non era stata fornita una data ufficiale, ma una generica indicazione “lancio a ottobre”, il che può significare ora come tra un mese. Tuttavia, in queste ore, i negozi hanno iniziato a ricevere volantini, poster e tutto il necessario per prepararsi alle vendite. Lo ha rivelato Mark Gurman con un tweet in cui annuncia:

“Il materiale di marketing Apple per il nuovo iPad Air sta iniziando ad essere consegnato nei negozi, il che suggerisce un lancio ravvicianato. Apple aveva detto a ottobre […], dunque non è una grossa sorpresa.”

Caratterizzato da un Liquid Retina display da 10.9 pollici con True Tone, supporto colori P3 e rivestimento anti-riflesso, il nuovo iPad Air introduce il potente chip A14 Bionic forgiato con processo costruttivo a 5nm che garantisce il 40% di prestazioni in più nella vita di tutti i giorni e il 30% di performance grafiche in più rispetto alla precedente generazione. Il tutto con un Touch ID incastonato direttamente nel pulsante di accensione.

Un piccolo gioiello di tecnologia che però non è a buon mercato: si parte da 669€. Aggiorneremo il post non appena sarà disponibile.