iPad Air 4: spunta il manuale del nuovo modello

Giacomo Martiradonna,

Sul Web è trapelato quel che sembra essere il manuale di istruzioni -in spagnolo- del nuovo iPad Air di quarta generazione in arrivo nelle prossime settimane o forse mesi. E rivela feature che non ci aspettavamo.

Display tutto schermo come iPad Pro, ma niente Face ID; per i sensori biometrici Apple avrebbe adottato una soluzione un po’ diversa dal solito. In pratica ha infilato il Touch ID nel pulsante di accensione in cima al dispositivo; in compenso però, non c’è un Touch ID dedicato a sottrarre spazio sul fondo dello schermo. Una trovata che permette di dare un’importante ravvivata al design, senza tuttavia aumentare a dismisura i costi per l’utente finale.

Sulle altre pagine del manuale, si fa riferimento inoltre ad una porta USB-C al posto di Lightning, in ossequio a quanti riportato per mesi dai rumors; inoltre, sul retro ci sarebbe pure la Smart Connector per collegare Magic Keyboard e altri dispositivi compatibili.

Sul fatto che Cupertino lavori ad un nuovo iPad Air, non sussistono dubbi; il problema è che il fiume indiscrezioni non sembra collimare alla perfezione; qualcuno infatti vaticina un iPad Air 4 con display da 11″ e Touch ID sotto al display, mentre altri -tipo DigiTimes– parlano di un iPad Air con display da 10.8″ ma lancio nella seconda metà del 2020. E su quest’ultimo dettaglio siamo abbastanza sicuri, perché è stato confermato anche dall’affidabile Ming-Chi Kuo.

In ogni caso, novità sul fronte tablet dovrebbe arrivare già a settembre, prima del lancio di iPhone 12.