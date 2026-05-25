watchOS 27 punta sul cuore: monitoraggio cardiaco potenziato mentre slitta il coach IA di Apple

watchOS 27 punta sul cuore. Per l’autunno 2026 Apple starebbe preparando un aggiornamento del software dell’Apple Watch tutto giocato sul monitoraggio cardiaco, mentre il progetto del coach per la salute basato su intelligenza artificiale sarebbe stato rimandato perché ancora non pronto.

L’indiscrezione arriva da Mark Gurman di Bloomberg: secondo il report, watchOS 27 non porterà grandi scosse sul fronte grafico, ma ritocchi mirati a stabilità, prestazioni e funzioni sanitarie. Una linea prudente, del resto, simile a quella che ci si aspetta anche per iOS 27.

Campionamenti più frequenti: cosa cambia nel monitoraggio cardiaco quotidiano

Il punto più concreto riguarda il battito cardiaco su Apple Watch. Apple, stando al report, starebbe lavorando per rendere le rilevazioni più frequenti e più costanti nell’arco della giornata, così da ridurre i momenti in cui l’orologio raccoglie meno dati in background. Per ora non si parla di nuovi sensori né di funzioni mediche certificate in arrivo a breve. Il lavoro, piuttosto, sarebbe sul sistema di rilevazione e sugli algoritmi che leggono i dati raccolti dal polso.

Per chi usa Apple Watch mentre corre, si allena o semplicemente durante la giornata, il salto potrebbe vedersi soprattutto nella qualità del quadro complessivo: più misurazioni, meno buchi, una lettura più affidabile per capire recupero, sforzo e possibili variazioni anomale. È un terreno delicato, ma centrale. Negli ultimi anni Apple si è giocata buona parte della credibilità dello smartwatch proprio sulla salute digitale, dall’ECG agli avvisi sul ritmo cardiaco irregolare. E in questo campo un miglioramento silenzioso, ma continuo, può contare più di un restyling dell’interfaccia.

Project Mulberry rinviato: perché il coach IA per la salute non è pronto

Più complicato il discorso sul cosiddetto Project Mulberry, il nome interno del futuro coach sanitario di Apple basato su IA. L’idea, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, è usare i dati raccolti dall’app Salute per dare consigli personalizzati su allenamento, abitudini e benessere. Tra le ipotesi ci sarebbero anche funzioni legate alla fotocamera dell’iPhone, pensate per analizzare postura e movimenti durante gli esercizi.

Il progetto, però, avrebbe rallentato dopo il passaggio della supervisione dell’area salute a Eddy Cue. Sempre secondo Bloomberg, Apple avrebbe giudicato la versione attuale del servizio non ancora abbastanza solida rispetto alle proposte già sul mercato, spesso offerte in abbonamento da società specializzate in fitness e coaching personale. Tradotto: meglio aspettare che uscire troppo presto. Una fonte vicina allo sviluppo, citata nel report, lo riassume così: l’obiettivo è “fare qualcosa di utile, non solo qualcosa con l’IA dentro”. Una frase semplice, che dice parecchio.

Da iOS 27.1 alla primavera 2027: le finestre possibili per Apple Health+

Il debutto del coach, quindi, non sarebbe previsto insieme al lancio iniziale di iOS 27 e watchOS 27, atteso come da tradizione in autunno, dopo la presentazione dei nuovi iPhone. Le finestre indicate dalle indiscrezioni vanno da iOS 27.1, possibile aggiornamento di ottobre, fino a iOS 27.4, che potrebbe arrivare nella primavera 2027. Il nome commerciale resta tutto da confermare, ma da tempo circola l’ipotesi Apple Health+, forse come servizio premium dentro l’ecosistema Salute.

Più probabile, almeno per ora, l’arrivo già da settembre di una versione rinnovata dell’app Salute su iPhone, con una grafica più moderna e una gestione migliore dei dati. Per Apple sarebbe il passaggio più logico: prima sistemare la base, poi costruirci sopra un servizio più ambizioso. Il messaggio, al momento, sembra chiaro: con watchOS 27 il cuore resta al centro, mentre il coach per la salute basato su intelligenza artificiale dovrà aspettare ancora qualche mese.