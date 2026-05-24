iPhone, così scatti foto bellissime: come aggiungere i filtri alla fotocamera, in modo semplicissimo

I filtri non solo migliorano l’estetica degli scatti, ma consentono anche di dare un tocco creativo e originale alle immagini senza dover ricorrere a complessi programmi di fotoritocco.

Grazie alle estensioni fotografiche, molte app di terze parti offrono una vasta gamma di filtri aggiuntivi, che possono essere utilizzati senza mai uscire dall’app Foto. Scaricando applicazioni come Flare Effects, Pixelmator o Fotograf, è possibile installare pacchetti di filtri pronti all’uso e persino creare quelli personalizzati. I filtri creati su Mac, ad esempio, possono essere sincronizzati via iCloud e resi immediatamente disponibili su tutti i dispositivi iOS, garantendo continuità e comodità d’uso.

Come aggiungere e attivare i filtri sull’iPhone

Per installare nuovi filtri, aprite l’app Foto, selezionate una foto e toccate Modifica in alto a destra. Quindi, fate clic sui tre puntini nel cerchietto in basso a destra e scegliete Altro. Da qui potrete aggiungere le app che contengono i filtri desiderati. È consigliabile attivare tutte le estensioni disponibili e sperimentare i filtri, per poi selezionare quelli più utili e scartare quelli meno interessanti.

Uno dei grandi vantaggi dell’utilizzo di filtri tramite estensioni è che tutte le modifiche sono non distruttive. Questo significa che è possibile applicare e rimuovere filtri a piacere, anche dopo numerose modifiche, senza mai compromettere lo scatto originale. In pratica, potete sperimentare liberamente con colori, tonalità e effetti speciali, sapendo che potrete sempre tornare indietro.

L’aggiunta di filtri tramite app esterne permette di ottenere risultati che l’app Fotocamera nativa da sola non offre, ampliando enormemente le possibilità creative. Dall’effetto vintage a quello cinematografico, ogni filtro può trasformare una foto ordinaria in uno scatto straordinario, pronto per essere condiviso sui social o conservato nell’archivio personale.

Utilizzare i filtri sull’iPhone è un modo semplice ed efficace per migliorare le proprie foto. Grazie a estensioni e applicazioni di terze parti, è possibile aggiungere, modificare e sperimentare filtri in maniera immediata e sicura, senza compromettere la qualità delle immagini. Seguire questi passaggi vi permetterà di scattare foto più belle, professionali e creative, valorizzando al massimo ogni scatto realizzato con il vostro iPhone.