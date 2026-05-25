La regola 60-60 quando usi cuffie e auricolari ti salva l'udito

È la stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha codificato la risposta in una regola di due numeri: volume al massimo al 60% della capacità del dispositivo, per non più di 60 minuti consecutivi. Il principio è semplice. L’applicazione, meno.

Il problema biologico alla base è noto: la coclea contiene migliaia di cellule ciliate che convertono le vibrazioni sonore in impulsi elettrici. Queste cellule non si rigenerano. Un volume eccessivo le danneggia o le distrugge definitivamente — la morte cellulare per apoptosi non è reversibile. La soglia critica identificata dal National Institute on Deafness and Other Communication Disorders è 85 dBA, press’a poco il rumore di un tosaerba a benzina. Le cuffie in-ear comuni possono arrivare a 120 dBA, equivalenti al decollo di un aereo.

Regola 60-60: come salvare l’udito

La regola 60-60 non fissa un valore assoluto in decibel ma usa una percentuale, perché la risposta effettiva dei dispositivi varia enormemente. Il 60% del volume massimo di uno smartphone corrisponde a circa 60-70 dB in condizioni standard — ma la stessa percentuale su cuffie economiche a basso isolamento, usate in ambienti rumorosi, può spingere l’utente a compensare aumentando ulteriormente il volume.

È questo uno dei paradossi meno evidenti della questione: le cuffie di scarsa qualità, percepite come meno aggressive perché dal suono meno “avvolgente”, portano spesso a esposizioni più alte. Cuffie con buon isolamento passivo o cancellazione attiva del rumore consentono di ascoltare a livelli più bassi semplicemente perché non si compete con il rumore esterno.

Esiste poi una categoria di danno che l’audiometria standard non rileva. La cosiddetta Hidden Hearing Loss — perdita uditiva nascosta — colpisce le sinapsi a nastro che connettono le cellule ciliate interne alle fibre nervose afferenti. Chi ne è affetto continua a sentire bene a bassa intensità, ma fatica a discriminare le parole in ambienti rumorosi. L’audiogramma risulta normale: il danno è reale, ma invisibile agli strumenti convenzionali. Uno studio pubblicato su Nature Scientific Reports ha riscontrato questa condizione in giovani adulti esposti a livelli medi di 100 dBA durante festival musicali.

La cancellazione attiva del rumore introduce una variabile ulteriore. Secondo la British Academy of Audiology, usarla in modo continuativo può progressivamente ridurre la capacità del cervello di filtrare autonomamente il rumore ambientale — un meccanismo adattivo che richiede allenamento percettivo costante. Chi indossa cuffie ANC per molte ore al giorno in ambienti silenziosi può avvertire i suoni normali come eccessivamente forti quando le toglie. Non è un danno uditivo in senso stretto, ma un effetto sul processamento centrale del suono che gli esperti iniziano a considerare con attenzione.

Alcune cose che la regola 60-60 non dice: non prevede pausa minima, che gli specialisti indicano in almeno 5-10 minuti ogni ora. Non distingue tra tipologie di cuffie — quelle in-ear dirigono il suono direttamente nel canale uditivo senza dispersione, con una pressione acustica strutturalmente più alta a parità di impostazione. E non tiene conto della frequenza di esposizione cumulativa nel corso della settimana.

I produttori di device stanno integrando strumenti di monitoraggio: alcuni modelli di auricolari avanzati segnalano in tempo reale il superamento dei limiti di sicurezza e possono effettuare test dell’udito con audiogramma personalizzato. Il punto è che questi strumenti esistono, ma richiedono che l’utente li attivi e li consulti — due passaggi che la maggior parte delle persone non compie.