Nuove cuffie over-ear Apple avvistate alla FCC: gli indizi sul prossimo lancio

Apple ha depositato negli Stati Uniti, sabato 23 maggio 2026, una pratica presso la FCC per un nuovo dispositivo audio over-ear Bluetooth.

È un passaggio che fa pensare a un lancio commerciale non ancora annunciato, come emerge dai documenti trovati da 9to5Mac nel database dell’ente americano. Per ora non c’è alcun comunicato e non ci sono immagini ufficiali: solo una sigla, A3577, e pochi dati tecnici affiorati da una pratica amministrativa che, come succede spesso nel settore tech, arriva prima dell’annuncio vero e proprio.

Il modello A3577 nei documenti FCC: cosa rivela davvero la registrazione

Nel fascicolo della Federal Communications Commission, l’agenzia che negli Stati Uniti dà il via libera ai dispositivi con componenti radio, il prodotto indicato con il codice A3577 viene descritto come un paio di cuffie over-ear Bluetooth con batteria integrata, microfono e antenna. La pratica è intestata ad Apple Inc., un dettaglio che rende chiara l’attribuzione, anche se non dice ancora con quale marchio arriverà nei negozi.

Il resto, per ora, resta coperto dalla consueta riservatezza: niente immagini, niente scheda tecnica completa, niente indicazioni su autonomia, codec audio o funzioni software. Poco, sì. Ma abbastanza per dire una cosa: un nuovo prodotto audio Apple è entrato nella fase regolatoria. E di solito non è un dettaglio da poco.

AirPods Max o Beats: perché gli indizi puntano lontano dalla linea premium Apple

Il nodo vero è capire che cosa si nasconda dietro queste nuove cuffie Apple. Il codice A3577, da solo, non basta a dire se si tratti di AirPods o Beats, perché Apple usa lo stesso schema “A####” per entrambe le linee. Gli AirPods Max di seconda generazione, per esempio, sono associati al modello A3454. Prodotti recenti a marchio Beats hanno numeri vicini, ma non tali da far capire qualcosa con certezza: le Beats Studio Pro erano indicate come A2924, mentre le Powerbeats Pro 2 come A3157. Una sequenza leggibile, dall’esterno, non c’è.

Secondo 9to5Mac, però, l’ipotesi di un nuovo modello AirPods Max oggi appare meno convincente, anche perché Apple ha aggiornato quella linea da poco. Più facile, almeno allo stato attuale, che il dispositivo A3577 faccia parte della gamma Beats, dove un nuovo modello over-ear avrebbe una collocazione più naturale. L’ultima uscita importante in quel segmento, le Beats Solo 4, risale all’aprile 2024. E due anni, nel mercato audio, sono già abbastanza per preparare il ricambio.

Tempi di lancio e scenario competitivo delle nuove over-ear Apple

La presenza di un dispositivo nei registri FCC non significa che l’annuncio sia dietro l’angolo, ma spesso è un passaggio che arriva poche settimane prima del debutto, o al massimo qualche mese. Apple potrebbe scegliere una presentazione senza evento, magari con un semplice comunicato online, come ha già fatto in passato per diversi accessori Beats. Oppure potrebbe inserire le cuffie in una finestra più ampia di aggiornamenti hardware. Su prezzo, colori e disponibilità, al momento, non ci sono indicazioni ufficiali.

Resta però il quadro generale: quello delle cuffie over-ear wireless è un mercato molto affollato, con Sony, Bose, Sennheiser e la stessa Apple a giocarsi spazio su cancellazione del rumore, comfort, autonomia e integrazione software. In questo scenario, un nuovo modello firmato Cupertino, anche se sotto marchio Beats, avrebbe un ruolo preciso: presidiare una fascia in cui design, ecosistema e qualità delle chiamate pesano quasi quanto il suono. La sigla A3577 non racconta ancora tutto. Ma una cosa la dice: qualcosa è già uscito dai laboratori ed è arrivato sulle scrivanie degli enti regolatori. Nel calendario dei lanci tech, è spesso il primo segnale concreto.