Audible porta i suoi podcast premium su Apple Podcasts: cosa cambia per gli abbonati

Audible porta i suoi podcast premium su Apple Podcasts con una sottoscrizione collegata appena lanciata: per gli abbonati significa poter ascoltare quasi 700 titoli direttamente nell’app di Apple, senza cambiare piattaforma.

La distribuzione, secondo quanto annunciato, arriverà in 135 Paesi. L’idea è semplice: farsi trovare dagli utenti nel posto in cui già ascoltano ogni giorno.

Quasi 700 podcast premium su Apple Podcasts, con partenza in 135 Paesi

La novità riguarda il catalogo Audible Originals, che sbarca su Apple Podcasts con accesso senza pubblicità per chi è già abbonato. Dentro c’è una fetta importante dell’offerta premium di Audible: serie true crime, giornalismo investigativo, audio drama con nomi noti e contenuti legati alla crescita personale. Tra i titoli citati ci sono Dr. Death, Hysterical, The Prophecy con Kerry Washington e The Big Lie con Jon Hamm. Insomma, non una vetrina ridotta, ma una parte consistente del catalogo audio di Amazon.

La disponibilità, però, non sarà uguale ovunque fin da subito. Il servizio è già attivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Australia, Giappone e Canada entreranno a giugno 2026, mentre altri mercati si aggiungeranno in seguito. Audible parla di una copertura complessiva in 135 Paesi. Marshall Lewy, responsabile dei contenuti Audible per il Nord America, ha spiegato che l’obiettivo è “raggiungere gli ascoltatori dove si trovano già”, portando nell’app di Apple una selezione più ampia di storie audio premium.

Abbonamento Audible su Apple Podcasts, come funziona il collegamento

Per chi ha già un abbonamento Audible, il passaggio dovrebbe essere piuttosto lineare. Aprendo Apple Podcasts, la sottoscrizione può collegarsi in automatico. Se non succede, si può cercare uno dei podcast premium Audible e completare l’associazione dalla scheda del programma. Non ci sono costi aggiuntivi per gli abbonati già attivi, almeno stando a quanto comunicato dalla società.

Chi invece non è ancora iscritto può partire direttamente da Apple Podcasts, cercando un titolo come Dr. Death o OnlyFantasy, e poi completare l’abbonamento tramite l’app Audible. Una volta attivata, la membership vale su entrambe le piattaforme. È un passaggio pratico, ma conta: ci sono meno salti da un’app all’altra e diventa più facile imbattersi in un contenuto Audible mentre si scorre il catalogo di Apple.

La mossa di Apple e Audible sull’audio premium tra video podcast e nuovi piani

L’accordo arriva in una fase in cui Apple Podcasts sta allargando le sue funzioni. Con iOS 26.4, la piattaforma ha aggiunto lo streaming video nativo, il Picture-in-Picture, i download offline e nuovi strumenti per la pubblicità dinamica gestita dai creator. Il segnale è chiaro: il podcast non è più soltanto audio da ascoltare in cuffia, ma un prodotto che si avvicina sempre di più al video, all’intrattenimento seriale e alla distribuzione su più piattaforme.

Anche Audible si sta muovendo nella stessa direzione. La società ha lanciato un piano Standard da 8,99 dollari al mese per i nuovi utenti, con l’obiettivo di abbassare la soglia d’ingresso. L’integrazione con Apple Podcasts va nello stesso senso: dare più visibilità ai contenuti premium e intercettare ascoltatori che magari non aprono l’app Audible tutti i giorni. Per gli abbonati il cambiamento è concreto: più podcast premium nello stesso posto, meno passaggi tecnici e una concorrenza sempre più forte in questo mercato.