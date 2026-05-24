Belkin BoostCharge Slim: la power bank MagSafe da 5.000 mAh punta su kickstand e design compatto

Belkin ha avviato la distribuzione nel maggio 2026, dopo l’anteprima al CES, della nuova BoostCharge Slim, una power bank MagSafe da 5.000 mAh pensata per iPhone e per chi vuole una batteria compatta con kickstand integrato.

Un accessorio studiato per l’uso di tutti i giorni: in viaggio, in ufficio o anche semplicemente sul comodino.

Design sottile e kickstand integrato: cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

Il punto forte della Belkin BoostCharge Slim non è tanto la capacità, ormai in linea con molte batterie magnetiche per iPhone, quanto il supporto posteriore integrato. Sembra un dettaglio, ma nell’uso reale si fa notare: il telefono resta in piedi durante una chiamata FaceTime, mentre si guarda un video o quando lo si lascia sulla scrivania con notifiche e schermo ben visibili.

Niente effetti speciali, piuttosto una comodità concreta. Secondo la prova pubblicata da 9to5Mac, la batteria resta sottile e ha una finitura in silicone soft-touch sul lato che poggia sull’iPhone, mentre all’esterno c’è plastica rigida. C’è poi il tema del calore, spesso delicato su questo tipo di accessori: durante l’uso, viene riferito, la power bank Qi2 non avrebbe mostrato surriscaldamenti evidenti.

Ricarica Qi2 a 15W, USB-C a 20W e doppio dispositivo: le specifiche chiave

Sul fronte tecnico, la BoostCharge Slim da 5.000 mAh offre la ricarica wireless Qi2 a 15W per gli iPhone compatibili. Tradotto: aggancio magnetico in stile MagSafe e una velocità più alta rispetto alle vecchie soluzioni ferme a 7,5W. A bordo c’è anche una porta USB-C, che permette di usare la batteria anche nel modo più classico, con un’uscita fino a 20W: utile per ricaricare auricolari, un altro smartphone o piccoli dispositivi.

Belkin indica inoltre la possibilità di caricare due dispositivi insieme, con una configurazione che arriva a 12W via cavo e 7,5W in wireless. Nella confezione c’è anche un cavo USB-C, dettaglio ormai quasi scontato ma comunque comodo per iniziare subito a usare il prodotto. La capacità da 5.000 mAh, in ogni caso, resta pensata per le emergenze o per dare una spinta durante la giornata, più che per rimpiazzare una power bank di taglio superiore.

Prezzo, colori e compatibilità con iPhone: a chi conviene il BoostCharge Slim

La Belkin BoostCharge Slim viene proposta sul sito del produttore a 54,99 dollari ed è disponibile in tre colori: bianco, sabbia e nero. La compatibilità indicata riguarda gli iPhone con ricarica magnetica, dai modelli MagSafe più recenti fino alle generazioni citate nella prova, compresi iPhone Air e iPhone 17 Pro.

È un prodotto che guarda soprattutto a chi cerca una batteria MagSafe compatta, facile da infilare in borsa o nello zaino, senza rinunciare a un supporto fisico per usare il telefono sia in verticale sia in orizzontale. Chi invece punta a più autonomia, magari per spostamenti lunghi, probabilmente continuerà a preferire modelli da 10.000 mAh o oltre. Per un uso quotidiano, tra treno, ufficio e serata fuori, il punto è tutto lì: design compatto, ricarica Qi2 e un kickstand che, alla prova dei fatti, torna utile più spesso di quanto si pensi.