Se usi la porta USB-C dello smartphone solo per ricaricarlo stai perdendo un potenziale enorme

Merito di standard come USB Power Delivery, USB Host e USB 3.x. Funzioni utili, spesso decisive, che però molti utenti continuano a ignorare.

Una delle possibilità meno conosciute della USB-C è la ricarica inversa via cavo. In pratica, collegando due telefoni con un cavo compatibile, quello con più batteria può dare energia a quello quasi scarico. Il sistema si basa su USB Power Delivery bidirezionale, che fa dialogare i dispositivi e regola da solo il passaggio di corrente.

Periferiche, tastiere e memorie esterne: il telefono usato come mini computer

Non tutti i modelli, però, si comportano allo stesso modo. Alcuni Samsung Galaxy, diversi smartphone OnePlus, Xiaomi e Oppo offrono già questa funzione. Apple l’ha introdotta con la gamma iPhone 15, dopo il passaggio alla porta USB-C. La potenza resta di solito bassa, spesso tra 4,5W e 7,5W, ma può bastare per recuperare qualche punto di batteria in viaggio, in treno o prima di una chiamata importante.

Una porta USB-C usata come hub per collegare periferiche e memoria esterna, oltre alla sola ricarica.

Lo stesso principio vale, con più potenza, per i power bank USB-C compatibili con USB-PD. Non servono più solo per telefoni e auricolari: un modello da 65W, con il cavo giusto, può alimentare anche un notebook o un tablet di fascia alta. Ed è qui che entra in gioco un dettaglio spesso sottovalutato: il cavo. Molti cavi USB-C comuni arrivano fino a 60W. Per andare oltre serve un modello con chip e-marker, pensato per gestire potenze più alte in sicurezza.

La porta USB-C può trasformare lo smartphone in una piccola postazione di lavoro, soprattutto quando il dispositivo supporta la modalità USB Host. Con un adattatore, oppure con un hub compatibile, si possono collegare tastiere, mouse, chiavette USB, lettori di schede, microfoni e persino interfacce audio. Su molti telefoni Android questa possibilità esiste da anni. Sugli iPhone con USB-C, invece, il riconoscimento di alcune periferiche è diventato più semplice rispetto al passato.

Il vantaggio si vede nell’uso quotidiano. Chi deve correggere un documento può collegare una tastiera fisica e lavorare sullo schermo del telefono. Chi gestisce foto e video può spostare file da una memoria esterna. Chi registra podcast o contenuti social può usare un microfono USB-C senza passare dal computer. “È una funzione che spesso scopri solo quando ti serve”, raccontano molti tecnici nei negozi di elettronica, anche perché non sempre viene messa in evidenza nelle schede commerciali. Per chi lavora in movimento, però, cambia parecchio: lo smartphone diventa meno telefono e più mini computer.

Ethernet, DAC e audio lossless: le funzioni USB-C che migliorano rete e suono

Tra gli usi meno noti della USB-C c’è anche il collegamento a una rete cablata tramite adattatore USB-C/Ethernet. A seconda del modello e del sistema operativo, molti smartphone e tablet possono connettersi direttamente a un cavo di rete, con una stabilità spesso superiore al Wi-Fi. È una soluzione utile per videoconferenze, streaming, gaming in cloud o download pesanti, soprattutto dove la rete wireless è molto affollata. Alcuni adattatori arrivano fino a 1 Gbps, anche se la velocità reale dipende sempre da dispositivo, router e linea disponibile.

La stessa porta è diventata importante anche per l’audio digitale. Con la graduale scomparsa del jack da 3,5 mm, molti utenti sono passati ad adattatori e DAC USB-C, cioè convertitori digitale-analogico esterni, per collegare cuffie cablate e ottenere un suono migliore rispetto ai convertitori integrati. Il vantaggio si nota soprattutto con servizi che offrono audio lossless, come Tidal o Qobuz, e con cuffie di buona qualità. I DAC vanno dai piccoli dongle economici ai modelli per appassionati, capaci di gestire flussi audio fino a 32-bit/384kHz. Sigle e numeri tecnici, certo. Ma il risultato è concreto: meno compressione e più controllo sul suono.

La USB-C ha cambiato anche il modo di girare video con lo smartphone, soprattutto sui modelli pensati per creator e professionisti. Apple, con gli iPhone Pro più recenti, permette di registrare filmati ProRes direttamente su SSD esterni collegati via USB-C. Il motivo è immediato: un minuto di video 4K ProRes può occupare circa 1,7 GB. Abbastanza per riempire in fretta la memoria interna del telefono. Salvare tutto su un’unità esterna consente di lavorare più a lungo e di trasferire il materiale con meno passaggi.

Anche alcuni dispositivi Android possono usare soluzioni simili, spesso tramite app dedicate come Blackmagic Camera o MotionCam Pro, a patto che la porta sia abbastanza veloce e supporti lo standard USB adatto. Perché il punto è proprio questo: non tutte le USB-C sono uguali. Alcune servono solo per ricaricare e trasferire dati lentamente. Altre supportano USB 3.x, video, alimentazione avanzata e periferiche più complesse. Da fuori il connettore sembra lo stesso, o quasi. Dentro, però, può fare cose molto diverse. Ed è per questo che la USB-C, più che una semplice presa di ricarica, è diventata uno snodo fondamentale tra smartphone, laptop e accessori.