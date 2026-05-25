Action lancia un'offerta bomba sui condizionatori intelligenti proprio in tempo per il caldo

Un condizionatore portatile smart da 14.000 BTU a 299 euro. Il tempismo non è casuale: la catena di discount ha una lunga abitudine a far uscire certi prodotti esattamente quando il mercato è già sotto pressione.

Il modello in questione ha un potere di raffreddamento di 3,8 kW ed è classificato con etichetta energetica A, il che lo rende adatto per ambienti fino a 100 metri cubi — una stanza grande, un open space di medie dimensioni, un ufficio casalingo. Le dimensioni fisiche del dispositivo sono 39 x 48 x 86 centimetri, abbastanza compatto da spostarsi su ruote tra gli ambienti senza difficoltà. La connessione wifi e la gestione tramite app permettono di programmare l’accensione da remoto, impostare la temperatura, la velocità di ventilazione e il timer senza toccare il pannello.

Action, l’offerta sui condizionatori è in tempo per il caldo

La caratteristica smart non è un accessorio decorativo. Preclimatizzare una stanza prima di rientrarci, con il dispositivo già spento da ore, è uno dei pochi usi pratici che giustificano davvero il controllo da smartphone su un condizionatore domestico. Per il resto, la gestione via app replica funzioni che un normale telecomando fisico assolverebbe con meno passaggi.

Il confronto con il mercato rende più leggibile il prezzo. Condizionatori portatili da 14.000 BTU con connettività wifi si trovano mediamente tra i 500 e gli 800 euro presso i principali rivenditori specializzati. Anche scendendo su marchi meno noti, raramente si scende sotto i 320-400 euro per una potenza equivalente. I 299 euro di Action collocano questo modello in una fascia di prezzo occupata normalmente da apparecchi da 9.000-10.000 BTU.

L’apparecchio funziona in tre modalità: raffreddamento, deumidificazione e ventilazione. La funzione di deumidificazione è spesso sottovalutata: nelle giornate umide, abbassare l’umidità relativa dell’aria produce una sensazione di fresco percepito anche a temperature che un condizionatore da sola non abbatterebbe significativamente.

Vale la pena segnalare un dettaglio tecnico che non emerge dai titoli delle offerte: il condizionatore include una raamdoek — un telo sigillante — pensata per finestre a ribalta e a vasistas. Questo tipo di soluzione risolve uno dei problemi pratici più frequenti dei portatili, ovvero l’uscita del tubo di scarico senza perdere l’isolamento dell’ambiente. Chi ha finestre a battente standard dovrà affidarsi a kit di sigillatura aftermarket.

Secondo i dati del Viminale, nei mesi estivi del 2024 la domanda di dispositivi per il raffrescamento domestico ha registrato picchi di vendita con esaurimenti di magazzino in pochi giorni nelle grandi catene. Action opera con disponibilità limitata per definizione: i prodotti tech entrano nell’assortimento a rotazione e raramente vengono riforniti una volta terminato il lotto. Il prodotto è disponibile sullo shop online di Action, con consegna a pagamento.