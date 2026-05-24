Apple fa marcia indietro: come cambiano cover di iPhone 18, svelato con il nuovo design MagSafe

Le prime immagini delle nuove custodie compatibili con iPhone 18 stanno già facendo discutere perché mostrano un dettaglio che Apple sembrava aver abbandonato e che invece torna proprio sui modelli più attesi del 2026.

A volte basta una semplice cover per capire in che direzione sta andando uno smartphone. Succede quasi ogni anno con gli iPhone, ma stavolta il dettaglio emerso dalle nuove custodie trapelate online riguarda qualcosa che milioni di utenti usano ogni giorno senza nemmeno pensarci troppo: il sistema MagSafe.

Le immagini diffuse nelle ultime ore da produttori di accessori e rilanciate da diversi siti asiatici mostrano infatti un ritorno al classico anello magnetico visibile sul retro delle cover trasparenti, una scelta che sembra segnare una piccola inversione di rotta rispetto alle soluzioni più “chiuse” viste nelle ultime generazioni.

Negli ultimi anni Apple aveva iniziato a modificare il look delle custodie MagSafe, soprattutto nei modelli trasparenti, introducendo pannelli opachi e soluzioni estetiche che avevano diviso parecchio gli utenti. Molti trovavano quelle cover meno eleganti, altri semplicemente troppo invasive dal punto di vista visivo.

Con le nuove custodie dedicate a iPhone 18, invece, sembra tornare il classico cerchio magnetico aperto, quello che ormai è diventato quasi un simbolo del sistema MagSafe sin dal debutto con la serie iPhone 12.

Non si tratta solo di estetica. Il ritorno di questo design potrebbe indicare anche una diversa disposizione interna dei magneti oppure un miglioramento nel sistema di aggancio degli accessori. Oggi il MagSafe non serve più soltanto per la ricarica wireless: viene utilizzato per batterie magnetiche, supporti da auto, portafogli, treppiedi, dock da scrivania e persino accessori smart con chip NFC integrato.

Le indiscrezioni sul design di iPhone 18

Le cover trapelate si aggiungono a una lunga serie di rumor che stanno già delineando il possibile aspetto di iPhone 18 Pro e Pro Max. Secondo diverse anticipazioni, Apple non rivoluzionerà completamente il design, ma lavorerà soprattutto su rifiniture e dettagli.

Si parla di una Dynamic Island più piccola, di un retro più uniforme tra vetro e alluminio e di un modulo fotografico meno “spezzato” rispetto alle ultime generazioni. Alcuni leak suggeriscono persino un aumento dello spessore per ospitare batterie più grandi.

Le nuove custodie sembrano confermare proprio questa idea: nessuna rivoluzione estrema, ma una pulizia generale del design. Un approccio molto tipico di Apple, che spesso preferisce affinare piuttosto che stravolgere.

Nel frattempo continuano anche le indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole, che potrebbe arrivare insieme alla gamma iPhone 18 oppure poco dopo. Alcuni dummy mostrati online evidenziano dimensioni compatte e un design molto diverso dagli attuali Pro Max.

Chi segue il mondo Apple sa bene che le custodie spesso anticipano dettagli reali mesi prima della presentazione ufficiale. I produttori di accessori ricevono frequentemente specifiche dimensionali in anticipo per preparare la produzione, ed è per questo che molti rumor partono proprio da lì.

Negli anni sono stati anticipati così il nuovo posizionamento delle fotocamere, i cambiamenti nei tasti laterali e perfino le dimensioni esatte dei modelli Pro Max.

Naturalmente nulla è ancora ufficiale e Apple potrebbe cambiare alcuni dettagli prima dell’annuncio previsto per settembre 2026. Però il ritorno del classico anello MagSafe aperto sembra già abbastanza concreto da aver attirato l’attenzione degli utenti più attenti.

E in fondo è anche questo il motivo per cui ogni fuga di notizie sugli iPhone continua a fare rumore: perché spesso i cambiamenti più piccoli sono quelli che finiscono davvero nelle mani delle persone ogni giorno.