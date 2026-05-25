Apple ridisegna le impostazioni degli AirPods in iOS 27: cosa cambia per gli utenti

Apple prepara per iOS 27, insieme a iPadOS 27 e macOS 27, un nuovo modo di gestire gli AirPods dentro le Impostazioni.

L’indiscrezione, riportata da Mark Gurman, racconta di un intervento pensato per rendere più semplice l’accesso a funzioni che nel tempo sono aumentate e oggi finiscono spesso sparse in menu diversi. Almeno per ora, quindi, non sarebbe in arrivo una app separata. La strada scelta da Apple sembra un’altra: sistemare l’interfaccia che già c’è, mettere ordine tra i controlli e accorciare il percorso per cambiare le opzioni più usate. Una richiesta che molti utenti fanno da anni. Anche perché, ormai, gli AirPods non sono più soltanto auricolari.

Il nuovo pannello AirPods in iOS 27: più ordine, meno passaggi

Il cambiamento più evidente dovrebbe riguardare proprio il pannello AirPods in iOS 27, che secondo Gurman avrà una struttura più chiara e opzioni raccolte in modo più immediato. Oggi alcune impostazioni degli AirPods stanno nel menu Bluetooth, altre nelle sezioni dell’accessibilità, altre ancora compaiono solo quando gli auricolari sono collegati all’iPhone.

Il risultato, per molti, è una ricerca poco intuitiva. Apple vuole intervenire qui: interfaccia più pulita e accesso più rapido a funzioni come audio adattivo, controlli dei gesti, audio spaziale personalizzato e impostazioni legate all’ascolto assistito. “La società ha ascoltato i feedback”, ha spiegato il giornalista di Bloomberg, chiarendo però che tutto resterà dentro l’app Impostazioni. In sostanza, meno caccia ai menu, più ordine.

Perché Apple evita un’app dedicata: la scelta di restare nelle Impostazioni

La decisione di non lanciare una app AirPods autonoma è uno dei punti più interessanti della mossa di Apple. Alcuni utenti immaginavano una soluzione simile a quella vista con Apple Watch o Vision Pro, dispositivi che hanno un’app dedicata per configurazione, aggiornamenti e personalizzazione. Con gli AirPods, invece, Cupertino sembra voler tenere un’esperienza più leggera, integrata nel sistema operativo e uniforme tra iPhone, iPad e Mac.

C’è anche una ragione pratica: gli auricolari si usano spesso al volo, passando da un dispositivo all’altro, e una gestione centralizzata nelle Impostazioni di iOS 27 può evitare doppioni e schermate inutili. Resta da capire fino a che punto arriverà il ritocco grafico. Per ora non ci sono screenshot ufficiali né dettagli tecnici completi. Ma il messaggio sembra chiaro: Apple non vuole aggiungere un’altra icona alla Home, vuole far funzionare meglio quello che già c’è.

Dai gesti alla traduzione live: perché gli AirPods hanno bisogno di un restyling

Il restyling arriva dopo anni in cui gli AirPods hanno accumulato funzioni sempre più articolate, spesso grazie agli aggiornamenti software oltre che ai nuovi modelli. Apple ha introdotto il riconoscimento dei movimenti della testa, l’audio adattivo, l’audio spaziale personalizzato e strumenti legati al supporto per l’udito. Con gli AirPods Pro 3, secondo il report, sono arrivati anche il monitoraggio della frequenza cardiaca e la traduzione live, mentre gli AirPods Max 2 hanno aggiunto registrazione audio di qualità più alta e controlli remoti per la fotocamera.

Tutto questo ha cambiato il prodotto: non più un semplice accessorio audio, ma un dispositivo indossabile con impostazioni sanitarie, multimediali e di controllo. Da qui la necessità di un pannello più ordinato. Anche guardando a quello che potrebbe arrivare dopo: secondo Gurman, Apple starebbe lavorando a futuri AirPods con fotocamera, un passo che renderebbe ancora più centrale la gestione software degli auricolari.