Spotify Studio è ufficiale: la nuova app desktop che sfida l'intelligenza artificiale

Spotify non vuole più essere soltanto l’app dove ascoltare musica o podcast, perché con il lancio di Studio by Spotify Labs prova a trasformarsi.

La novità è stata annunciata durante l’Investor Day 2026 della società e segna uno dei cambiamenti più evidenti nella strategia del colosso svedese. L’idea è semplice ma allo stesso tempo molto ambiziosa: permettere alle persone di generare briefing audio, mini podcast, playlist e contenuti parlati partendo da richieste personali, informazioni del calendario, email, note e abitudini di ascolto.

Studio sarà disponibile come applicazione desktop separata rispetto al classico client Spotify. L’utente potrà scrivere una richiesta naturale, quasi come in una chat con un assistente AI, e il sistema genererà un contenuto audio costruito su misura.

Tra gli esempi mostrati da Spotify c’è quello di un viaggio in auto: il sistema può creare un audio quotidiano che legge gli appuntamenti del calendario, suggerisce ristoranti lungo il tragitto e conclude con podcast consigliati in base ai gusti personali.

La parte più interessante riguarda proprio l’integrazione con strumenti esterni. Con il consenso dell’utente, Studio può collegarsi a email, calendari, appunti e persino navigare sul web per recuperare informazioni utili. Spotify parla apertamente di una funzione “agentica”, cioè capace non solo di rispondere ma anche di svolgere azioni.

Tutti i contenuti generati restano privati e vengono salvati direttamente nella libreria Spotify personale, sincronizzandosi poi sugli altri dispositivi. Non saranno podcast pubblici destinati alla piattaforma generale.

La sfida diretta a Google NotebookLM

Il paragone con NotebookLM è inevitabile. Negli ultimi mesi il sistema di Google è diventato uno dei servizi AI più discussi grazie agli “Audio Overviews”, cioè conversazioni generate artificialmente tra due voci virtuali che riassumono documenti, appunti e ricerche caricati dagli utenti.

Spotify però prova a differenziarsi su un punto preciso: l’audio non nasce soltanto da documenti caricati manualmente, ma può utilizzare anche il contesto personale dell’utente e le sue abitudini quotidiane. È un approccio più vicino a un assistente personale audio che a un semplice strumento di studio.

Secondo diversi osservatori del settore, questa scelta mostra come le grandi piattaforme tecnologiche stiano cercando di trasformare l’AI generativa in una compagnia costante durante la giornata. Amazon sta già lavorando su funzioni simili con Alexa+, mentre Microsoft e Google continuano a spingere su contenuti audio creati automaticamente.

Negli ultimi anni Spotify ha investito enormemente nei podcast, negli audiolibri e nei contenuti parlati. L’arrivo di Studio sembra il passo successivo di quella strategia.

La piattaforma non vuole più limitarsi a suggerire qualcosa da ascoltare. Vuole creare direttamente contenuti costruiti sulle abitudini, sugli interessi e persino sugli impegni quotidiani delle persone.

Non a caso Spotify ha spiegato che l’app sarà “conversazionale”, quindi modificabile in tempo reale attraverso richieste aggiuntive. L’utente potrà cambiare tono, stile, durata o argomento del podcast generato.

Resta però un grande punto interrogativo: quanto le persone vorranno davvero ascoltare contenuti creati interamente dall’intelligenza artificiale? Molti utenti continuano a preferire podcast tradizionali con voci reali, esperienze personali e opinioni autentiche.

Spotify stessa ammette che il sistema è ancora una “Research Preview” e che l’AI potrebbe commettere errori o produrre informazioni poco affidabili. Il lancio iniziale sarà limitato agli utenti maggiorenni in oltre 20 mercati selezionati.

La sensazione è che questa nuova fase dell’audio digitale stia cambiando molto rapidamente. Fino a poco tempo fa i podcast servivano per ascoltare storie, interviste o approfondimenti creati da persone reali. Ora invece le piattaforme stanno provando a costruire podcast che parlano direttamente della vita di chi ascolta, quasi come se ogni utente avesse un canale personale sempre aggiornato.