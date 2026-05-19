Google Gemini aggiunge nuovi livelli: sostanziali modifiche al funzionamento

Quanta potenza di calcolo serve per rispondere a una domanda? Fino a poco tempo fa, su Google Gemini la risposta era una sola: tutta quella disponibile, senza possibilità di scelta. Adesso Google sta ridisegnando le regole del gioco. Come riportato da 9to5Google, un aggiornamento in rollout controllato sta introducendo nell’app un controllo inedito, la possibilità di scegliere direttamente quanta elaborazione dedicare a una singola richiesta. Al tempo stesso, la documentazione interna svela che tre nuove integrazioni con app di terze parti sono in dirittura d’arrivo: Canva, Instacart e OpenTable vanno ad aggiungersi a un ecosistema che oggi include già GitHub, OpenStax, Spotify e WhatsApp. La mossa segna un doppio passaggio di fase per l’assistente AI di Big G: più controllo in mano all’utente sul piano del ragionamento, e più capacità di agire direttamente su piattaforme esterne senza cambiare applicazione.

Thinking level: la nuova voce nel pannello modelli

La novità più visibile dell’aggiornamento è la comparsa di una voce nuova nel pannello inferiore dedicato alla selezione dei modelli: si chiama “Thinking level”, ed è esattamente quello che sembra. Alcuni profili hanno già iniziato a vederla comparire, segnale di un rilascio progressivo destinato ad allargarsi nei prossimi giorni. La funzione non è universale: compare solo quando si attivano Gemini 3 Flash oppure Gemini 3.1 Pro, mentre resta assente nelle configurazioni incentrate sul ragionamento avanzato puro. La logica è precisa: i modelli già ottimizzati per compiti analitici complessi non richiedono un controllo manuale sul livello di elaborazione, perché operano per natura su quella fascia alta. Il Thinking level è invece pensato per i casi d’uso quotidiani, dove la differenza tra una risposta veloce e una più elaborata ha un impatto diretto sull’esperienza e sui tempi di attesa dell’utente.

Veloce o Pro: due modalità per calibrare la risposta

Il controllo si articola in due modalità: “Veloce” e “Pro”. La prima privilegia la rapidità, adatta alle domande semplici, alle verifiche rapide e a tutti i casi in cui l’attesa non è giustificata dalla complessità del quesito. La seconda dedica più risorse all’elaborazione, producendo risposte più articolate e accurate su quesiti che richiedono analisi approfondita. Il sistema ricalca la logica a tre stadi già presente in Google AI Studio, la piattaforma per sviluppatori, dove la possibilità di tarare la profondità dell’analisi era già disponibile ma confinata a un pubblico tecnico. Portare questa granularità nell’app consumer è una scelta che traduce un’opzione finora riservata ai professionisti in qualcosa di accessibile a qualunque utente. Calibrare il tempo di risposta in base alla complessità del compito cambia il modo di interagire con un assistente AI, avvicinandolo alle logiche di scelta già familiari in altri strumenti digitali quotidiani.

Le nuove integrazioni: Canva, Instacart e OpenTable in arrivo

Sul fronte delle connessioni con app esterne, la documentazione anticipa tre nuovi arrivi. Canva porta dentro Gemini la capacità di gestire operazioni grafiche tramite linguaggio naturale: l’utente potrà impartire istruzioni per impaginare partecipazioni di nozze, modificare immagini generate con l’intelligenza artificiale, o riorganizzare file in cartelle specifiche, tutto senza aprire l’app di design. Instacart sposta la funzione di Gemini sul piano della gestione domestica: l’integrazione consentirà di verificare la disponibilità di prodotti nei negozi vicini usando l’indirizzo memorizzato nel profilo personale, con l’aggiunta automatica degli articoli al carrello. OpenTable completa il terzetto sul fronte della ristorazione: la prenotazione dei tavoli passerà attraverso i sistemi di verifica Google, con procedure automatizzate per trovare disponibilità per gruppi numerosi e inserire gli eventi direttamente nel calendario personale dell’utente.

L’ecosistema già attivo: dalle integrazioni esistenti al nuovo livello

Prima di Canva, Instacart e OpenTable, Google Gemini aveva già costruito un primo strato di connessioni esterne. GitHub è il canale per chi lavora con il codice, OpenStax apre l’accesso ai materiali didattici open source, Spotify porta la gestione musicale dentro il dialogo con l’assistente, mentre WhatsApp consente già di interagire con la messaggistica senza uscire dall’app. Ognuna di queste integrazioni ha spostato Gemini da uno strumento di risposta testuale a un coordinatore di piattaforme, capace di eseguire azioni concrete su servizi che l’utente usa ogni giorno. Le tre novità annunciate ampliano il raggio d’azione in verticali nuove: dalla grafica alla spesa, dalla ristorazione all’organizzazione del calendario, Google costruisce un assistente che copre aree di vita quotidiana molto diverse tra loro, puntando a una presenza più pervasiva nell’ecosistema digitale personale.

Google I/O 2026 e la traiettoria dell’AI come operatore

La tempistica dell’aggiornamento non è casuale. Il prossimo evento Google I/O 2026 ha nel controllo dell’interazione utente uno degli assi portanti del programma, e le novità di Gemini si inseriscono con coerenza in quella narrativa. Dare all’utente la possibilità di scegliere quanta intelligenza impiegare su una domanda, e al tempo stesso permettergli di agire su Canva, Instacart o OpenTable senza cambiare applicazione, costruisce un’esperienza orientata verso quella che il settore chiama già AI agentiva: sistemi che non rispondono soltanto, ma eseguono. La transizione da assistente testuale ad agente operativo su account personali e aziendali è la direzione più chiara del comparto, e Google Gemini la percorre con aggiornamenti progressivi ma allineati con precisione verso quel modello. Quanto velocemente questa trasformazione raggiungerà l’utente medio dipenderà dalla velocità del rollout, ma la direzione è tracciata.