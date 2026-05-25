Il reset del router 30-30-30: cos'è e quando eseguirlo

Il reset 30-30-30 è una procedura di ripristino profonda, spesso invocata come ultima spiaggia per risolvere malfunzionamenti ostinati di apparati di rete domestici.
Il reset 30-30-30 è una procedura di ripristino profonda, spesso invocata come ultima spiaggia per risolvere malfunzionamenti ostinati di apparati di rete domestici.
Valentina Giungati
Pubblicato il 25 mag 2026
Il reset del router 30-30-30: cos'è e quando eseguirlo

A differenza di un comune riavvio, che si limita a cicli di accensione e spegnimento per svuotare la memoria temporanea, questa operazione mira a forzare il dispositivo verso le impostazioni di fabbrica, cancellando ogni personalizzazione.

Il procedimento richiede una precisione quasi rituale: con il router acceso, si mantiene premuto il tasto di reset per 30 secondi; si scollega l’alimentazione, mantenendo la pressione sul tasto, per altri 30 secondi; infine, si riattacca la spina continuando a tenere premuto il pulsante per un ulteriore mezzo minuto.

Questa sequenza di 90 secondi complessivi nasce dalla necessità di svuotare completamente la memoria NVRAM, dove vengono archiviati i parametri di configurazione persistenti. È una pratica figlia dell’epoca del firmware custom come DD-WRT, pensata per pulire i residui di vecchie installazioni che un semplice tasto fisico spesso non riesce a rimuovere.

Perché è importante fare questo passaggio sul router

Tuttavia, l’efficacia di questa tecnica sui dispositivi contemporanei è tutt’altro che garantita. Molti router moderni, basati su architetture ARM, non solo ignorano tale procedura ma possono reagire in modo imprevisto. Tentare un reset 30-30-30 su determinati modelli può comportare il blocco totale del dispositivo, rendendolo inaccessibile se il bootloader non è progettato per ricreare automaticamente i valori di default in caso di cancellazione totale della memoria. In alcuni casi, il router finisce in uno stato di “brick” permanente, richiedendo interventi via riga di comando o il reflash forzato del firmware originale.

Perché è importante fare questo passaggio sul router-melablog.it

Un dato di fatto, talvolta trascurato, è che l’usura meccanica del tasto di reset — spesso un componente microscopico situato in una cavità — può essere accelerata da una pressione prolungata e forzata con clip metalliche, aumentando il rischio di danni fisici al componente. Inoltre, è bene ricordare che la configurazione di un router dopo un reset completo comporta la riscrittura manuale di parametri critici, inclusi i protocolli di sicurezza e le credenziali di accesso, passaggi dove l’errore umano è statisticamente superiore alla causa originale del guasto.

Nonostante l’attrattiva di una “soluzione definitiva” per risolvere bug o conflitti di rete, la cautela rimane imperativa. Spesso, il problema risiede in un conflitto di IP o in una congestione del traffico che un semplice riavvio software o un reset di fabbrica standard, tramite interfaccia web, avrebbero risolto senza esporre l’hardware a stress inutili. Prima di procedere, resta dunque fondamentale verificare se il proprio modello sia compatibile con tale sequenza o se, al contrario, sia predisposto a reagire con un blocco operativo.

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