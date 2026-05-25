Il reset del router 30-30-30: cos'è e quando eseguirlo

A differenza di un comune riavvio, che si limita a cicli di accensione e spegnimento per svuotare la memoria temporanea, questa operazione mira a forzare il dispositivo verso le impostazioni di fabbrica, cancellando ogni personalizzazione.

Il procedimento richiede una precisione quasi rituale: con il router acceso, si mantiene premuto il tasto di reset per 30 secondi; si scollega l’alimentazione, mantenendo la pressione sul tasto, per altri 30 secondi; infine, si riattacca la spina continuando a tenere premuto il pulsante per un ulteriore mezzo minuto.

Questa sequenza di 90 secondi complessivi nasce dalla necessità di svuotare completamente la memoria NVRAM, dove vengono archiviati i parametri di configurazione persistenti. È una pratica figlia dell’epoca del firmware custom come DD-WRT, pensata per pulire i residui di vecchie installazioni che un semplice tasto fisico spesso non riesce a rimuovere.

Perché è importante fare questo passaggio sul router

Tuttavia, l’efficacia di questa tecnica sui dispositivi contemporanei è tutt’altro che garantita. Molti router moderni, basati su architetture ARM, non solo ignorano tale procedura ma possono reagire in modo imprevisto. Tentare un reset 30-30-30 su determinati modelli può comportare il blocco totale del dispositivo, rendendolo inaccessibile se il bootloader non è progettato per ricreare automaticamente i valori di default in caso di cancellazione totale della memoria. In alcuni casi, il router finisce in uno stato di “brick” permanente, richiedendo interventi via riga di comando o il reflash forzato del firmware originale.

Un dato di fatto, talvolta trascurato, è che l’usura meccanica del tasto di reset — spesso un componente microscopico situato in una cavità — può essere accelerata da una pressione prolungata e forzata con clip metalliche, aumentando il rischio di danni fisici al componente. Inoltre, è bene ricordare che la configurazione di un router dopo un reset completo comporta la riscrittura manuale di parametri critici, inclusi i protocolli di sicurezza e le credenziali di accesso, passaggi dove l’errore umano è statisticamente superiore alla causa originale del guasto.

Nonostante l’attrattiva di una “soluzione definitiva” per risolvere bug o conflitti di rete, la cautela rimane imperativa. Spesso, il problema risiede in un conflitto di IP o in una congestione del traffico che un semplice riavvio software o un reset di fabbrica standard, tramite interfaccia web, avrebbero risolto senza esporre l’hardware a stress inutili. Prima di procedere, resta dunque fondamentale verificare se il proprio modello sia compatibile con tale sequenza o se, al contrario, sia predisposto a reagire con un blocco operativo.