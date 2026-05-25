Ora puoi trasformare una vecchia carta di credito in un telecomando tech: bastano 2 minuti

Il punto chiave è che la scadenza blocca solo il pagamento, non l’hardware. L’antenna integrata nella plastica e il chip che ci sta dietro continuano a rispondere alla lettura NFC di uno smartphone compatibile. È un dettaglio che le banche non comunicano e che la maggior parte degli utenti non conosce.

La logica operativa è identica a quella dei tag NFC commerciali, quelli che si comprano in confezioni da dieci a pochi euro su Amazon. Si avvicina il telefono, lo smartphone riconosce il tag, parte un’azione predefinita. La differenza è che la carta è già in casa, già da buttare, e costa zero.

Come usare la carta di credito come telecomando con l’NFC

Su iPhone, l’app Shortcuts consente di costruire automazioni legate alla scansione di un tag NFC: spegnere le luci smart, attivare la modalità silenziosa, abbassare il termostato, avviare una playlist. Su Android il meccanismo funziona con app equivalenti, con qualche variazione a seconda del produttore e della versione del sistema operativo. La configurazione, in entrambi i casi, richiede pochi minuti.

Un uso pratico: posizionare una carta vicino alla porta d’ingresso per attivare la routine “esco di casa”. Un altro: tenerla sul comodino per spegnere tutto senza toccare il telefono. Non servono assistenti vocali, non serve aprire app. Un tocco fisico, una risposta immediata.

C’è però una condizione che l’entusiasmo tende a far scivolare in secondo piano: i dispositivi smart collegati devono essere compatibili con il sistema di automazioni scelto. Nel caso di Apple, non tutte le lampadine intelligenti o le prese smart funzionano con HomeKit o Shortcuts. Prima di costruire lo scenario, bisogna verificare la compatibilità, perché è lì che la maggior parte delle configurazioni si inceppa, non nella lettura del tag.

La parte contro-intuitiva di questo approccio è che funziona meglio di molti gadget progettati apposta. I tag NFC dedicati hanno superfici minuscole, si spostano, si perdono. Una carta di credito ha dimensioni standard, una certa rigidità, si posiziona con precisione e rimane dove la si mette. Sul piano puramente pratico, è un supporto migliore.

Ogni anno in Italia vengono emesse decine di milioni di carte di pagamento. La quota di quelle contactless, ormai maggioritaria, incorpora per definizione un chip NFC. La maggior parte finisce distrutta meccanicamente o semplicemente in un cassetto. Che il chip continui a funzionare nel frattempo non è un’informazione che circola molto.

La configurazione richiede uno smartphone con NFC abilitato — presente su quasi tutti i modelli Android degli ultimi cinque anni e su iPhone dalla versione XS in poi — e un’automazione di base. Nessun hardware aggiuntivo, nessuna registrazione, nessun abbonamento. Solo un oggetto che stava per finire nel cestino e un’app già installata.

Il limite vero non è tecnico. È che ogni carta ha un identificativo univoco, e alcune app di automazione usano quell’ID per distinguere i tag tra loro. Se si usano più carte, ciascuna può attivare un’azione diversa. Un sistema multi-zona con materiale di recupero.