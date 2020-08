Mac non in carica: non è un bug, è una feature di Catalina

Di Giacomo Martiradonna martedì 4 agosto 2020

Il Mac è collegato alla corrente ma non si ricarica? Non c'è niente di anomalo: è Apple che sta proteggendo la batteria del vostro portatile.

Se, collegando il Mac alla corrente, la ricarica non parte, niente paura: non si tratta di un bug e non avete bisogno di assistenza tecnica. È una feature di macOS Catalina.

A partire da Con macOS 10.15.5, Apple ha reso disponibile una funzionalità di gestione e ottimizzazione della salute batteria che promette di estendere al massimo la durata della batteria dei Mac portatili con la mela.

Tuttavia, per calibrare la feature, di tanto in tanto il Mac potrebbe decidere di staccare l'alimentazione. Ciò produce un effetto curioso a cui non eravamo abituati: il caricatore è inserito, ma macOS mostra il messaggio "Non in Carica" o "Alimentazione da Batteria".

Ciò non significa che ci sia un problema hardware, ma soltanto che la gestione energetica sta facendo il suo lavoro. In un documento di supporto, Apple spiega:

Quando attivi Gestione Salute batteria, potresti occasionalmente vedere un "Non in Carica" nel menu di stato della batteria del tuo Mac, e il livello massimo di carica della tua batteria potrebbe essere abbassato temporaneamente. Si tratta di un comportamento normale, ed è come Gestione Salute batteria ottimizza la carica. Il tuo Mac ritornerà a caricarsi al 100% in base all'uso.

Se tuttavia, questa funzionalità non vi interessa e preferite avere il pieno controllo dello stato di carica della batteria, potete disattivarla in Preferenze del Computer → Risparmio Energetico → Salute Batteria... ed eliminando la spunta da Gestione salute batteria.

Gestione Salute batteria è disponibile su tutti portatili Apple con porte Thunderbolt 3 aggiornati a macOS Catalina 10.15.5 o versioni successive.

