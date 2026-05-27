iPhone, al sole lo schermo si scurisce troppo: il trucco semplicissimo per aumentare la visibilità

Si prende l’iPhone in mano sotto il sole, magari per leggere un messaggio, usare il navigatore o scattare una foto, si porta al massimo la barra della luminosità eppure lo schermo continua a sembrare troppo scuro.
Si prende l’iPhone in mano sotto il sole, magari per leggere un messaggio, usare il navigatore o scattare una foto, si porta al massimo la barra della luminosità eppure lo schermo continua a sembrare troppo scuro.
Silvia Dalia
Pubblicato il 27 mag 2026
iPhone, al sole lo schermo si scurisce troppo: il trucco semplicissimo per aumentare la visibilità

La prima reazione è pensare a un problema del telefono o a un difetto del display. In realtà, nella maggior parte dei casi, non è così.

Molti utenti notano che il display perde brillantezza improvvisamente anche dopo aver aumentato manualmente la luminosità. La situazione può diventare ancora più evidente durante l’estate, quando temperature elevate e luce diretta mettono sotto pressione il dispositivo.

Il risultato è abbastanza fastidioso: testi poco leggibili, colori che sembrano spenti e difficoltà nell’utilizzare normalmente il telefono all’aperto.

Il motivo per cui l’iPhone riduce la luminosità

Non sempre si tratta di un errore software. In molti casi è una funzione automatica del sistema progettata per proteggere il dispositivo.

L’iPhone utilizza diversi sensori per adattare il display alle condizioni ambientali. La funzione di luminosità automatica modifica l’intensità dello schermo in base alla luce presente intorno all’utente.

iPhone che si scurisce al sole, come rimediare – Melablog.it

Quando il telefono si scalda eccessivamente, inoltre, il sistema può intervenire riducendo temporaneamente alcune prestazioni, inclusa la luminosità del display.

Per questo motivo può capitare di vedere lo schermo diventare improvvisamente meno brillante proprio mentre si è sotto il sole.

Il piccolo trucco che può migliorare subito la visibilità

Una delle soluzioni più semplici passa direttamente dalle impostazioni del dispositivo.

Molti utenti ignorano una funzione chiamata Riduci punto bianco, presente nelle opzioni dedicate all’accessibilità. Questa impostazione modifica l’intensità dei colori più luminosi del display e, se configurata in modo troppo elevato, può dare la sensazione di avere uno schermo più spento del normale.

Per controllarla basta entrare nelle impostazioni del telefono, aprire la sezione Accessibilità e cercare le opzioni dedicate allo schermo.

Anche la luminosità automatica può influire sul problema. In alcune situazioni il sistema potrebbe interpretare in modo non perfetto la luce ambientale e mantenere un livello di luminosità più basso del necessario.

Un semplice riavvio del dispositivo può inoltre eliminare piccoli errori temporanei che incidono sul comportamento del display.

Naturalmente esistono casi differenti. Se il problema continua a comparire anche in ambienti normali, senza sole diretto e senza alte temperature, potrebbe trattarsi di anomalie nelle impostazioni o di problemi software che meritano verifiche più approfondite.

Nella maggior parte delle situazioni, però, quello schermo che sembra improvvisamente troppo scuro non è un guasto improvviso ma una reazione del telefono a condizioni precise. E spesso bastano pochi secondi nelle impostazioni per accorgersi che la soluzione era già lì.

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