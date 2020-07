iOS 13 lento? Aumentare le prestazioni sui modelli più vecchi

Di Giacomo Martiradonna giovedì 23 luglio 2020

Se, dopo l'aggiornamento ad iOS 13, notate un drastico peggioramento delle prestazioni su iPhone e iPad vecchiotti, provate a abilitare questa feature.

Se le prestazioni di iOS 13 non vi soddisfano nonostante, ecco un trucco banale ma efficace per aumentare subito le prestazioni, che però ha effetti visibili solo sugli iPhone e iPad più datati.

In linea teorica, iOS 13 dovrebbe migliorare le prestazioni rispetto ad iOS 12, ma siamo ben lontani dalle performance che sperimentavamo anni fa, col telefono nuovo di zecca. E se possedete un iPhone 6s o modelli simili, probabilmente ve ne siete già accorti.

Purtroppo, il fenomeno dipende direttamente più dall'inadeguatezza dell'hardware e dalla pesantezza di iOS che non dall'obsolescenza programmata, ma qualcosa si può fare per lenire un po' i fastidi. È sufficiente ridurre il movimento degli sfondi di Phone, iPad e iPod touch per aumentare (talvolta in modo anche drastico) le prestazioni.

Quando la feature è abilitata, accadono diverse cose: il parallasse viene usato per simulare un'illusione di profondità sul display; inoltre, le icone si aprono con un effetto zoom, e si muovono sullo sfondo a secondo dei movimenti nello spazio del dispositivo. E altri effetti minori si notano nell'app Meteo o Messaggi.

La disabilitazione di questo eye-candy consente di alleggerire il lavoro sul sottosistema grafico, rendendo meno bella ma molto più fluida l'interfaccia.

Per ridurre questi tipi di movimento, aprite Impostazioni → Accessibilità → >Effetti Schermo e attivate l'interruttore vicino a Riduci movimento. Più è vecchio il dispositivo e maggiore sarà il guadagno prestazionale. Non vi aspettate miracoli, però: l'unica vera differenza la farebbe un processore più potente.



