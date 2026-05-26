La partita MLS girata con iPhone 17 Pro mostra il potenziale e i limiti dello sport in diretta su smartphone

Apple ha mandato in onda domenica 24 maggio 2026, al Dignity Health Sports Park di Carson, la partita di Major League Soccer tra LA Galaxy e Houston Dynamo FC usando unità iPhone 17 Pro per una diretta sportiva costruita interamente su smartphone.

Una prova pensata per mostrare fin dove può arrivare questo tipo di ripresa, ma che ha messo in evidenza anche i suoi limiti, soprattutto nelle azioni più rapide. Il risultato ha diviso tifosi e addetti ai lavori: molto bene i dettagli da vicino, più faticosi i campi larghi durante il gioco.

Riprese ravvicinate promosse: tunnel, porta e bordocampo esaltano l’iPhone 17 Pro

Le immagini migliori sono arrivate dai punti in cui le camere tradizionali da broadcast entrano con più difficoltà: dentro la porta, nel tunnel, accanto ai giocatori prima dell’ingresso in campo e a pochi centimetri dal terreno di gioco. Apple e MLS avevano sistemato diversi iPhone 17 Pro in angoli insoliti dello stadio di Carson, con supporti dedicati e qualche piccola rigatura visibile in alcune clip dietro le quinte pubblicate sui social dei LA Galaxy.

L’effetto, soprattutto nei momenti d’attesa e nelle inquadrature basse da bordocampo, ha convinto molti spettatori. “Sembrava di stare lì, vicino ai giocatori”, ha scritto un utente durante la diretta in una discussione su Reddit. Non tutto, però, poteva rendere allo stesso modo. Le riprese strette hanno aiutato lo smartphone: distanza ridotta, luce più gestibile, movimenti meno imprevedibili. Condizioni favorevoli, anche per un telefono di fascia alta, rispetto al caos di una partita seguita in tempo reale.

Campi lunghi in difficoltà: sfocature, compressione e tracking sotto stress

I problemi sono venuti fuori quando gli iPhone 17 Pro hanno dovuto reggere il flusso principale della gara: campi lunghi, palla in movimento, cambi di gioco, zoom e passaggi rapidi da una zona all’altra del campo. Nei thread live diversi spettatori hanno parlato di immagini più morbide del previsto, messa a fuoco non sempre sicura, tracking instabile e compressione evidente, soprattutto sui televisori più grandi. Qualcuno ha descritto l’erba come “impastata” durante le panoramiche, altri hanno notato un’elaborazione dell’immagine più pesante nelle fasi concitate.

Una battuta circolata durante il match ha riassunto bene il tono delle critiche: sembrava di guardare la partita “allo stadio, ma attraverso un iPhone 17”. Non tutti, però, hanno bocciato l’esperimento. Alcuni utenti hanno giudicato la qualità accettabile per buona parte della diretta, sottolineando che le immagini strette apparivano perfino più nitide di certe riprese televisive standard. Il nodo tecnico resta: sensori piccoli, zoom digitali o ottici limitati e movimenti continui mettono ancora in crisi uno smartphone, anche con una produzione molto curata alle spalle.

Apple alla prova del campo: smartphone immersivi, ma non ancora sostituti del broadcast

La discussione si è poi spostata sul modo in cui Apple ha raccontato l’operazione: una partita girata con iPhone 17 Pro, sì, ma dentro una produzione professionale, con regia, supporti, connessioni e gestione video da grande evento sportivo. Alcuni osservatori si sono chiesti quanto fosse davvero “solo iPhone” e quanto invece dipendesse dalla struttura costruita attorno agli smartphone. La differenza conta.

L’esperimento con MLS ha mostrato che gli iPhone possono essere molto efficaci per angoli immersivi, contenuti social, immagini da spogliatoio e punti di vista che una camera tradizionale non offre con la stessa agilità. Ma ha confermato anche un altro dato: per ora, il cuore di una diretta sportiva resta un terreno più difficile. Nel calcio, dove il gioco corre su 100 metri e cambia ritmo in pochi secondi, le camere broadcast professionali conservano un vantaggio concreto. Apple ha ottenuto attenzione e feedback. Ed è forse questo il punto più utile: lo smartphone entra sempre di più nella produzione sportiva, ma non ha ancora preso il posto della regia televisiva classica.