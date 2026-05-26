Somiglia a Apple Wacth ma costa 9,99€: l'offerta imperdibile da Eurospin

Il mondo dei gadget tecnologici continua a riservare sorprese dove meno ce lo si aspetta, e questa volta l’attenzione si sposta tra le corsie della grande distribuzione organizzata.

Eurospin, colosso italiano del discount noto per i suoi prezzi stracciati, ha intercettato la forte richiesta di dispositivi indossabili low cost inserendo a catalogo un prodotto che sta già facendo discutere gli appassionati di tecnologia per il suo costo quasi simbolico.

Si tratta dello smart watch SW24N, venduto alla cifra record di appena 9,99 euro.

I dettagli dell’orologio tech

A colpire al primo sguardo è l’innegabile somiglianza estetica con il ben più blasonato e costoso Apple Watch. Il dispositivo low cost adotta infatti una cassa squadrata con angoli arrotondati, un display touch-screen e una disposizione dei comandi – inclusa la tipica rotellina laterale – che richiama in tutto e per tutto le linee del celebre orologio di Cupertino.

Perfino la basetta di ricarica e il design del cinturino in silicone strizzano l’occhio all’estetica premium della mela morsicata, offrendo un impatto visivo moderno e minimale a una frazione infinitesimale del prezzo originale.

Nonostante il posizionamento di prezzo entry-level, il piccolo dispositivo non rinuncia alle funzionalità essenziali richieste a un moderno assistente da polso. Una volta sincronizzato allo smartphone tramite l’applicazione dedicata, l’orologio si rivela pienamente compatibile sia con sistemi operativi iOS (iPhone) sia con dispositivi Android.

Dal menu di gestione l’utente può personalizzare i quadranti tramite diversi preset e attivare opzioni quotidiane utili, come il sensore di movimento che accende lo schermo al sollevamento del polso, i promemoria contro la sedentarietà o gli avvisi che ricordano di bere acqua.

Sul fronte del monitoraggio dei parametri fisici, l’hardware integrato mette a disposizione sensori di base per il controllo del benessere quotidiano. Lo smartwatch è infatti in grado di rilevare la frequenza cardiaca, monitorare la qualità del sonno e stimare sia la pressione sanguigna sia l’ossigenazione del sangue.

Tra le opzioni integrate nell’applicazione è presente anche una sezione dedicata al tracciamento del ciclo mestruale. Chiaramente, a un prezzo inferiore ai dieci euro non ci si possono attendere prestazioni da dispositivo medico o da sportwatch professionale, ma la proposta di Eurospin si attesta come una soluzione imbattibile per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo tipo di tecnologia spendendo pochissimo.

Il prodotto è attualmente disponibile sia per l’acquisto online con la formula “Clicca e Ritira” gratuita nei punti vendita, sia direttamente per la consegna a casa.