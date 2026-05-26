Anker prepara il caricatore MagSafe 3 in 1 pensato per chi viaggia con Apple

Chi viaggia con iPhone, Apple Watch e AirPods conosce bene il piccolo caos dei cavi, degli alimentatori e dei caricabatterie infilati in borsa all’ultimo momento.

Il nuovo Anker Prime 3-in-1 nasce proprio dentro questa abitudine molto comune dell’ecosistema Apple: portarsi dietro più dispositivi, usarli tutto il giorno e poi ritrovarsi la sera a cercare prese libere, adattatori compatibili e superfici abbastanza comode per ricaricare tutto. Non è un accessorio che cambia il modo di usare l’iPhone, ma racconta bene quanto la ricarica MagSafe stia diventando una parte sempre più ordinaria della vita quotidiana.

Il punto più interessante è il supporto alla ricarica wireless Qi2.2 fino a 25W, pensato per gli iPhone più recenti e accompagnato da un sistema di raffreddamento attivo. Anker parla di tecnologia AirCool, cioè una soluzione studiata per contenere il calore mentre il telefono viene caricato più rapidamente. È un dettaglio meno vistoso del design pieghevole, ma importante: la ricarica wireless veloce, senza una buona gestione termica, rischia spesso di rallentare o diventare meno efficiente.

Un solo accessorio per tre dispositivi Apple

Il formato 3 in 1 resta il motivo più pratico per cui un prodotto del genere può interessare agli utenti Apple. La base permette di ricaricare insieme iPhone, Apple Watch e AirPods, riducendo il numero di cavi sul comodino, sulla scrivania o in valigia. Il caricatore per Apple Watch è integrato, mentre l’area per gli auricolari consente di appoggiare la custodia compatibile senza dover cercare un secondo pad wireless.

La differenza rispetto a molti caricatori da viaggio economici sta nel fatto che qui Anker prova a unire compattezza e velocità. Il dispositivo si piega, occupa poco spazio e include anche alimentatore USB-C da 45W e cavo, due elementi non sempre scontati negli accessori premium. Secondo i dati riportati, un iPhone 17 Pro può arrivare al 50% in circa 26 minuti, anche se sono valori da leggere come test in condizioni controllate e non come promessa identica in ogni situazione.

Prezzo alto, ma il senso è nella comodità

Il prezzo resta la parte più delicata. Il listino ufficiale Anker è di 149,99 dollari, mentre negli Stati Uniti è stato segnalato anche a 104,99 dollari con sconto. Non sono cifre basse per un caricatore, soprattutto considerando che molti utenti possono cavarsela con soluzioni più semplici. Qui però si paga la combinazione tra formato pieghevole, ricarica rapida, supporto Apple Watch e gestione attiva del calore.

Per chi usa solo l’iPhone, un accessorio del genere è probabilmente eccessivo. Per chi invece si muove spesso con più prodotti Apple, il discorso cambia: avere un’unica base compatta può evitare cavi sparsi, alimentatori doppi e ricariche lasciate a metà. È uno di quegli accessori che non sembrano indispensabili finché non si entra davvero nella logica dell’ecosistema Apple, dove il valore non sta solo nella velocità, ma anche nella semplicità d’uso.