iOS 14: personalizzare le icone della schermata Home

È il tormentone del momento sui social che parlano di tecnologia. In pratica, iOS 14 consente di personalizzare icone e grafica della schermata Home senza ricorrere al Jailbreak. Basta usare in modo improprio (ma geniale) i Comandi Siri.

Esteticamente, iPhone e iPad sono quanto di più bello e pulito esista sul mercato high-tech; ma tanta perfezione a lungo andare stanca, e c’è bisogno di caos per dare un po’ di vivacità agli occhi. Figuratevi dunque cosa è accaduto quando gli utenti si sono accorti che, con l’ultima versione di iOS, si può usare un trucco per modificare le icone di iOS. È partita una gara al modding di iPhone e iPad, con risultati che vi lasceranno a bocca aperta.

Temi bianchi e minialisti si affiancano a ad altri scuri e cartoonosi, e c’è pure chi ha trasformato il telefono in un set di Batman e chi ha emulato la schermata della Memory Card della PlayStation 2. Potete farvi un giro sui social media con l’hashtag #ios14homescreen.

La procedura non è complicata ma è di certo molto tediosa perché richiede la modifica manuale di ogni singola icona. Dunque, se davvero volete cimentarvi nell’impresa, tenetevi da parte molte ore libere. Il bello è che non servono app, tweak né modifiche al software. Si fa tutto sfruttando le funzionalità integrate in iOS 14.

Reperire Icone

Prima di procedere con la customizzazione vera e propria, occorre procurarsi delle icone. Molti utenti se le stanno creando da sé (quelle nell’immagine in cima al post sono addirittura disegnate a mano con Microsoft Paint); altri invece preferiscono trovare dei set già pronti. In quest’ultimo caso, potrebbe tornarvi utile Reddit, o magari qualcuna di queste risorse:

Per quanti hanno deciso di adottare il fai-da-te, ricordate che è sufficiente ogni icona nella Libreria Foto di iPhone con risoluzione 180 x 180 pixel. Tutto qua.

Assegnare Icone personalizzate

Dopo aver preparato e aggiunto nel Rullino le icone, procedete così per assegnarle. Il lavoro andrà ripetuto per ogni singola applicazione della Schermata Home:

Aprite l’app Comandi su iPhone o iPad

su iPhone o iPad Nel tab Libreria toccate il pulsante +

toccate il pulsante Selezionate Aggiungi Azione

Nel campo di ricerca, scrivete “Apri App”

Selezionate Apri l’app nell’elenco dei comandi disponibili in basso

nell’elenco dei comandi disponibili in basso Il comando verrà importato nella colonna di destra; toccate Scegli

Selezionate l’app a cui volete cambiare icona

Toccate il pulsante dei 3 puntini … in alto a destra

Assegnate un nome a questo Comando Siri, quindi toccate Aggiungi alla schermata Home

Assegnate all’app un nuovo nome, se lo desiderate, e toccate l’icona per modificarla, selezionando Scegli foto

Scorrete le icone salvate precedentemente nella Libreria Foto, quindi selezionate quella giusta e infine premete Aggiungi

Quel che accade, in effetti, non è una modifica permanente all’icona dell’app, bensì la creazione di una scorciatoia all’app con un nome e un’icona diverse. È in tutto e per tutto omologo alla creazione di un Alias col Finder su Mac.

A questo punto, modificate pure lo sfondo, e create dei Widget personalizzati con applicazioni come Widgetsmith e siete a posto. Poi, però, mostrateci i vostri capolavori su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

