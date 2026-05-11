Vecchi dispositivi tech, tutti li abbiamo conservati: la lista completa di quelli che oggi hanno un valore decisamente inaspettato

Un iPhone di prima generazione, ancora sigillato nella sua confezione originale del 2007, è stato battuto all’asta nel 2023 per la cifra record di 63.356 dollari.

Il dato segna il punto di rottura definitivo tra l’elettronica di consumo e il collezionismo speculativo, trasformando oggetti nati per l’obsolescenza in asset finanziari ad alto rendimento. Non si tratta di casi isolati legati a prototipi rarissimi, ma di dispositivi che hanno abitato le case di milioni di persone e che oggi, a causa della scarsità di esemplari integri, raggiungono quotazioni imprevedibili.

Il Sony Walkman TPS-L2, primo modello a cassette immesso sul mercato nel 1979, ha visto una rinascita verticale del proprio valore economico grazie all’impatto della cultura pop cinematografica, superando oggi la soglia dei 1.000 euro per unità in condizioni ottimali.

Oggetti tech che oggi valgono oro

La valutazione non dipende solo dallo stato dei circuiti interni, ma dalla presenza di accessori originali come le iconiche cuffie con spugne arancioni, spesso deteriorate dal tempo e difficili da reperire. Parallelamente, il mercato dei videogiochi portatili registra picchi anomali per il Nintendo Game Boy. Se una console nuda può valere poche decine di euro, l’edizione del 1989 completa di scatola e manuali può toccare i 3.000 euro, con una crescita percentuale che supera quella di molti titoli azionari tecnologici contemporanei.

Esiste un’osservazione contro-intuitiva che emerge dall’analisi delle transazioni: il valore di un dispositivo tech d’epoca è inversamente proporzionale alla sua utilità originaria e direttamente legato alla fragilità del suo packaging. In questo mercato, il contenuto tecnologico è irrilevante rispetto allo stato di conservazione del cartone e del cellophane esterno.

Un iPod Classic di prima generazione da 5GB, caratterizzato dalla ghiera meccanica rotante, viene scambiato tra collezionisti per cifre che sfiorano i 20.000 dollari, a patto che il sigillo di fabbrica non sia mai stato violato. Il paradosso risiede nel fatto che l’acquirente investe in un oggetto di cui non verificherà mai l’effettivo funzionamento, poiché l’apertura della confezione ne abbatterebbe immediatamente il valore del 90%.

Anche oggetti apparentemente più poveri, come il Tamagotchi originale di fine anni Novanta, hanno scalato le classifiche delle aste internazionali. Alcune varianti rare del gadget giapponese raggiungono oggi i 2.000 euro, alimentate da una domanda che non riguarda più l’intrattenimento ma la conservazione storica del design digitale. Nel settore della telefonia mobile, i modelli Nokia degli anni d’oro mantengono una quotazione stabile ma significativa. Il Nokia 3310 o l’8110, reso celebre dalla saga di Matrix, oscillano tra i 200 e i 400 euro. L’interesse verso questi telefoni non è dettato dalla nostalgia, quanto dalla ricerca di dispositivi “dumb” capaci di garantire una privacy superiore ai moderni smartphone.

Un dato laterale spesso ignorato riguarda i costi di certificazione: un proprietario di un vecchio Super Mario Bros per NES può spendere oltre 500 dollari solo per far valutare e sigillare il gioco da enti professionali come WATA o VGA, con l’obiettivo di moltiplicarne il prezzo di vendita finale. Le batterie al litio o al nichel-cadmio originali all’interno di questi dispositivi rappresentano oggi la minaccia principale per l’investimento, poiché il loro inevitabile deterioramento chimico potrebbe danneggiare i circuiti interni dei prodotti ancora sigillati.