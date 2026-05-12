iOS 26.5 apre l’iPhone agli smartwatch non Apple: ora cambia qualcosa in Europa

iOS 26.5 porta in Europa nuove aperture per smartwatch, cuffie e accessori non Apple, rendendo l’iPhone meno chiuso rispetto al passato.

La novità è importante perché non riguarda solo una funzione isolata, ma il rapporto tra iPhone e accessori di terze parti. Con l’aggiornamento, Apple introduce nell’Unione Europea nuove possibilità di integrazione per dispositivi non Apple, in linea con il percorso imposto dal Digital Markets Act. Non significa che uno smartwatch Garmin, Fitbit, Huawei o Amazfit diventi improvvisamente uguale ad Apple Watch, ma il divario può iniziare a ridursi in alcune operazioni quotidiane.

Il cambiamento riguarda soprattutto chi usa iPhone ma non vuole restare legato soltanto agli accessori Apple. Finora alcuni dispositivi concorrenti potevano funzionare bene, ma con limiti evidenti su notifiche, abbinamento rapido e interazione con il sistema. iOS 26.5 prova ad aprire qualche porta in più, anche se l’effetto concreto dipenderà da quanto rapidamente i produttori aggiorneranno app, firmware e servizi collegati.

Cosa cambia per smartwatch e cuffie

Una delle novità più visibili è l’abbinamento per prossimità, simile alla procedura già nota con AirPods. Alcuni accessori compatibili potranno mostrare su iPhone una schermata di configurazione più immediata, senza obbligare l’utente a cercare ogni volta il dispositivo nei menu Bluetooth. È un dettaglio piccolo, ma per cuffie e wearable può rendere l’uso di prodotti non Apple molto più naturale dentro iOS.

La parte più interessante riguarda però gli smartwatch. I dispositivi di terze parti possono ottenere una gestione più avanzata delle notifiche, con possibilità di visualizzazione e interazione più ricche rispetto al passato. Apple mantiene comunque alcuni limiti: l’inoltro delle notifiche può essere attivo verso un solo dispositivo alla volta, quindi scegliere uno smartwatch non Apple può incidere sulla ricezione degli avvisi su Apple Watch se entrambi sono collegati allo stesso iPhone.

Perché questa apertura conta davvero

Per chi vive già dentro l’ecosistema Apple, il cambiamento potrebbe sembrare secondario. Ma per molti utenti europei l’iPhone è il telefono principale, mentre cuffie, orologi sportivi o accessori arrivano da altri marchi. In questi casi una maggiore interoperabilità può rendere l’esperienza meno frammentata, soprattutto quando notifiche, connessioni e controlli funzionano in modo più coerente.

Resta una novità da misurare nell’uso reale. Apple apre alcune funzioni, ma non rinuncia al controllo su privacy, sicurezza e funzionamento del sistema. I produttori esterni dovranno fare la loro parte per sfruttare le nuove possibilità. Il segnale, però, è chiaro: in Europa l’iPhone sta diventando un po’ più disponibile al dialogo con dispositivi non Apple, e questo può cambiare il modo in cui molti utenti scelgono smartwatch e accessori personali nei prossimi mesi.