Ho comprato 3 gadget iPhone a 1 euro: soluzioni geniali per Apple a meno di un caffè

Tre prodotti, 0,99 euro l’uno, tutti targati Lab31 — il marchio tech di Action, la catena di discount olandese con oltre 2.000 negozi in Europa.

Il punto non è il risparmio in sé, ma che questi oggetti risolvono problemi reali che chi usa un iPhone affronta ogni giorno, e lo fanno con una semplicità disarmante.

Action dichiara di avere costantemente 1.500 prodotti sotto 1 euro a catalogo e aggiunge oltre 150 novità ogni settimana. La linea Lab31, dedicata agli accessori tech, segue questa logica: margini ridottissimi su singoli prodotti, rotazione rapida, volumi alti. Non è l’unico caso: i cavi USB-C Lab31 sono venduti in coppia a 0,99 euro, le custodie per iPhone partono da 2,49 euro.

Action, la soluzione per iPhone: 3 prodotti a 1 euro

Il primo è uno strumento per la pulizia del telefono con spruzzino integrato. Pratico, autonomo, pensato per schermi, fotocamere e porte di ricarica. La sporcizia sullo schermo di un iPhone non è solo estetica: incide sulla sensibilità al tocco e sulla qualità delle foto, soprattutto in controluce. Un kit di pulizia specifico per smartphone nei negozi di elettronica parte mediamente da 8-10 euro.

Il secondo è il supporto con ventosa — e qui vale la pena leggere la scheda prodotto con attenzione. Il supporto è venduto in confezione da 2 pezzi a 0,99 euro totali, quindi 0,50 euro a pezzo. Si attacca a specchi, finestre, pareti lisce. Realizzato in silicone riciclato al 100%, regge il telefono per videochiamate, vlog, tutorial. Lo stesso prodotto di brand noti può costare dai 10 ai 20 euro. Action lo commercializza anche in versione magnetica, sempre sotto 1 euro.

Il terzo gadget è un supporto doppio che si fissa al laptop e consente di agganciare contemporaneamente telefono e pc, utile per chi lavora in mobilità e ha bisogno di tenere entrambi i dispositivi a portata di sguardo senza occupare la scrivania.

C’è un aspetto controintuitivo in tutta questa storia. Apple vende accessori MagSafe, supporti ufficiali e kit di pulizia a prezzi che partono da 15-20 euro e arrivano ben oltre. Il mercato degli accessori iPhone è tra i più redditizi dell’intera industria tech. Eppure i problemi pratici che questi prodotti risolvono — tenere fermo il telefono per una videochiamata, pulire lo schermo senza graffiarlo — non richiedono ingegneria sofisticata. Il gap tra prezzo percepito e funzionalità reale è enorme.

Il supporto con ventosa è attualmente disponibile sul sito di Action in più colorazioni. La spazzola multiuso per la pulizia è catalogata tra gli accessori tech. Il supporto doppio per laptop è reperibile in negozio, anche se la disponibilità varia per punto vendita — ed è questo il vero limite del modello Action: l’assortimento cambia rapidamente e ciò che si trova online non è sempre disponibile fisicamente, e viceversa. Tre euro in tutto. Meno di un caffè al bar, meno di un’app a pagamento sull’App Store.