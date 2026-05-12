Apple Watch senza Touch ID: il motivo potrebbe essere più semplice del previsto

Apple avrebbe scelto di non portare Touch ID su Apple Watch per non sacrificare spazio interno, autonomia e sensori in un dispositivo già molto compatto.

L’idea di sbloccare Apple Watch con l’impronta digitale circola da anni e, almeno sulla carta, non è mai sembrata impossibile. Alcuni brevetti avevano già indicato una possibile integrazione nella Digital Crown, mentre riferimenti emersi nel codice avevano riacceso l’ipotesi di un arrivo sui modelli futuri. Ora, però, una nuova indiscrezione suggerisce che Apple avrebbe deciso di lasciare da parte Touch ID su Apple Watch, almeno per il momento.

Il motivo non sarebbe legato a una sola scelta tecnica, ma a un equilibrio più ampio. Apple Watch è uno dei prodotti più difficili da modificare perché ogni millimetro interno conta. Inserire un sensore per l’impronta digitale non significa aggiungere soltanto una piccola superficie di lettura, ma anche componenti, circuiti e spazio dedicato. In un dispositivo così compatto, sacrificare volume interno per una funzione in più potrebbe togliere margine a batteria e sensori, cioè due elementi molto più importanti nell’uso quotidiano.

Perché Touch ID avrebbe poco spazio su Apple Watch

Su iPhone, iPad e Mac, Touch ID ha sempre avuto un senso molto chiaro: sbloccare rapidamente il dispositivo, autorizzare pagamenti o confermare operazioni sensibili. Su Apple Watch la situazione è diversa. L’orologio si sblocca già in modo abbastanza semplice quando viene indossato e può dialogare con l’iPhone. Per molti utenti, quindi, l’impronta digitale sarebbe comoda, ma non cambierebbe davvero il rapporto quotidiano con il dispositivo.

Apple sembra avere priorità diverse. Negli ultimi anni Apple Watch si è spostato sempre più verso salute, fitness, sicurezza personale e autonomia. Ogni nuova generazione deve trovare spazio per sensori più evoluti, batteria più capiente e componenti capaci di sostenere funzioni sempre più complesse. In questo quadro, una funzione come Touch ID potrebbe apparire meno utile rispetto a un miglioramento concreto di durata, precisione e monitoraggio.

La questione dei costi pesa più di quanto sembri

C’è poi il tema economico. Integrare un sensore biometrico aggiunge costo industriale, sviluppo, test e controlli di sicurezza. In una fase in cui molti componenti elettronici sono diventati più costosi, Apple potrebbe preferire evitare una funzione che aumenterebbe la complessità senza offrire un vantaggio evidente alla maggioranza degli utenti. È una scelta coerente con una logica molto Apple: introdurre una tecnologia solo quando il beneficio supera davvero il compromesso tecnico.

Questo non significa che Touch ID sia escluso per sempre. Apple brevetta spesso soluzioni che poi arrivano anni dopo, oppure non arrivano affatto. La Digital Crown resta una posizione teoricamente interessante, perché è già un punto di interazione fisica con l’orologio. Ma tra un’idea tecnicamente possibile e una funzione pronta per milioni di dispositivi c’è una distanza fatta di affidabilità, consumi e utilità reale.

Per ora, quindi, Apple Watch sembra destinato a restare senza lettore di impronte. La scelta può sembrare conservativa, ma racconta bene la direzione del prodotto: meno funzioni aggiunte per effetto sorpresa e più attenzione a ciò che incide davvero sull’uso quotidiano. Su un dispositivo da polso, un’ora in più di autonomia o un sensore salute più preciso possono pesare più di uno sblocco biometrico usato solo ogni tanto.