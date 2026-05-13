Con la svendita in corso, questi iPhone sono passati da 900 € a 193 € senza alcun preavviso

Un iPhone 11 da 64 GB a 193,74 euro, spedizione gratuita, consegna stimata tra il 14 e il 18 maggio.

È il prezzo comparso senza annunci sullo store online di uno dei principali retailer di elettronica italiani, nell’ambito di un’operazione sottocosto valida fino al 17 maggio 2026. Al momento del lancio, nel settembre 2019, lo stesso modello costava 909 euro nella configurazione base. Lo sconto supera il 78%.

Il dispositivo in questione è ricondizionato, classificato con grading “Eccellente”: nessun graffio visibile a distanza, display senza segni solcati, telaio senza ammaccature, batteria con almeno il 90% della capacità originale residua. Nella confezione sono inclusi il dispositivo e il cavo di ricarica.

Svendita iPhone: lo paghi meno di 200 euro

La vendita è gestita da Remarketed Italy, operatore terzo che utilizza la piattaforma del retailer come canale distributivo ma si trova sul sito di MediaWorld. Non si tratta quindi di una promozione diretta del rivenditore principale, bensì di uno svuotamento di magazzino da parte di un liquidatore specializzato che ha trovato conveniente abbassare drasticamente il prezzo per chiudere le giacenze.

L’iPhone 11 monta il chip A13 Bionic, lo stesso processore presente sull’iPhone SE di terza generazione venduto fino al 2024. Display OLED da 6,1 pollici, doppia fotocamera posteriore con grandangolo e ultra-grandangolo, risoluzione video 4K a 60 fps. Apple ha continuato a garantire aggiornamenti software per questo modello fino alla primavera del 2026, il che significa che chi lo acquista oggi riceve ancora patch di sicurezza regolari, anche se l’accesso alle funzioni di Apple Intelligence è escluso per questa generazione di chip.

Il punto contro-intuitivo di questa offerta è che il mercato del ricondizionato di qualità stava già spingendo verso prezzi simili attraverso canali specializzati come Swappie o Back Market, dove un iPhone 11 in ottimo stato era già sceso sotto i 200 euro da diversi mesi. La vera novità non è il prezzo in sé, ma la collocazione: trovare questo tipo di offerta all’interno di un volantino sottocosto di un grande retailer generalista, accanto a televisori e lavastoviglie, sposta la percezione del prodotto in modo che nessuna campagna marketing di Apple potrebbe mai approvare.

Il mercato secondario degli smartphone ha dimensioni rilevanti: secondo i dati IDC riferiti al 2024, le spedizioni globali di smartphone ricondizionati hanno superato i 330 milioni di unità, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. L’Europa è il secondo mercato per volume dopo l’Asia-Pacifico. In questo contesto, le grandi catene di elettronica stanno integrando operatori di ricondizionamento nelle proprie piattaforme per intercettare una domanda che altrimenti migra verso marketplace dedicati.

La disponibilità è soggetta a esaurimento scorte. Il codice articolo del prodotto in offerta è 123694594, numero che consente di verificare direttamente la disponibilità residua sul sito. Nella stessa operazione sottocosto figurano anche altri modelli di iPhone 11 in diverse colorazioni e configurazioni, con prezzi variabili tra i 193 e i 220 euro a seconda del taglio di memoria e del grading assegnato.