iPhone, perché di notte si carica lentamente? Il sistema che mette in pausa la ricarica

Molti utenti iPhone se ne accorgono solo dopo mesi. Collegano il telefono alla corrente prima di andare a dormire, ma durante la notte la ricarica sembra “fermarsi” per ore attorno all’80%.

Non è un guasto, né un problema del caricatore. È una funzione integrata direttamente da Apple per ridurre il deterioramento della batteria nel tempo.

Il sistema si chiama Ricarica Ottimizzata ed è presente ormai da anni sugli iPhone. Il suo obiettivo è molto preciso: evitare che la batteria resti al 100% per troppe ore consecutive, una delle condizioni che accelerano maggiormente il degrado chimico delle celle agli ioni di litio.

Perché l’iPhone rallenta la ricarica durante la notte

Le batterie moderne soffrono soprattutto due condizioni: temperature elevate e permanenza prolungata ai livelli di carica estremi, cioè vicino allo 0% oppure al 100%.

Per questo Apple ha introdotto un sistema intelligente che analizza le abitudini dell’utente. Se l’iPhone capisce che viene normalmente scollegato, ad esempio, alle 7 del mattino, interrompe temporaneamente la ricarica attorno all’80% durante la notte e completa il restante 20% poco prima del risveglio.

In pratica il telefono resta meno tempo possibile completamente carico. C’è un dettaglio tecnico che pochi conoscono: la ricarica delle batterie agli ioni di litio non procede sempre alla stessa velocità.

Nella prima fase, fino a circa il 60-70%, il dispositivo assorbe energia più rapidamente. Successivamente la velocità diminuisce progressivamente proprio per proteggere la batteria da stress termici e tensioni elevate.

La pausa che molti vedono durante la notte non è quindi un’anomalia, ma una scelta software progettata per aumentare la durata complessiva della batteria.

La regola dell’80% non è una leggenda

Secondo numerosi studi nel settore dell’elettrochimica, mantenere abitualmente la batteria tra il 20% e l’80% riduce il deterioramento delle celle rispetto ai cicli completi 0-100%.

È per questo che sempre più produttori stanno introducendo sistemi automatici di limitazione della carica.

Con iOS 18, Apple ha fatto un passo ulteriore: sugli iPhone più recenti è possibile impostare manualmente un limite massimo di ricarica compreso tra l’80% e il 100%.

Apple non è l’unica ad aver adottato questa strategia. Samsung utilizza una funzione chiamata Protezione batteria, mentre Google integra sui Pixel la Ricarica Adattiva.

In tutti i casi il principio è identico: evitare che il dispositivo resti completamente carico per molte ore consecutive, soprattutto durante la notte o in ambienti caldi.

Più della ricarica rapida, il problema principale resta la temperatura. Lasciare lo smartphone sotto il cuscino, in auto d’estate o vicino a fonti di calore mentre è collegato alla corrente accelera molto il deterioramento interno delle celle.

Anche per questo motivo i sistemi moderni rallentano automaticamente la ricarica quando rilevano condizioni termiche sfavorevoli.

Ed è proprio qui che molti utenti interpretano male il comportamento del telefono: la ricarica lenta notturna non è un difetto dell’iPhone, ma una delle protezioni software più importanti introdotte negli ultimi anni per allungare la vita della batteria.