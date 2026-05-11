Ora il telefono si carica anche senza corrente, il trucco nascosto che non sai nemmeno di poter attivare

La ricarica wireless inversa, integrata nella maggior parte degli smartphone di fascia alta prodotti negli ultimi anni, permette di trasformare il dispositivo in una stazione di alimentazione portatile per altri device compatibili con lo standard Qi.
Questa funzione sfrutta la bobina a induzione già presente per la ricarica senza fili, invertendo la direzione del flusso di corrente per trasmettere energia invece di riceverla. Sebbene i nomi commerciali varino — Samsung utilizza Wireless PowerShare, mentre Google adotta la dicitura Battery Share — la tecnologia sottostante rimane la medesima e richiede solitamente l’attivazione manuale nelle impostazioni della batteria o nei collegamenti rapidi del pannello notifiche.
La ricarica inversa via cavo sfrutta la capacità della batteria del dispositivo “sorgente” di erogare energia verso l’esterno invece di limitarsi a riceverla. Una volta collegati i due telefoni, il sistema operativo mostra generalmente una notifica che permette di scegliere la modalità di utilizzo del collegamento USB.
Come sfruttare l’opzione di ricarica senza corrente
Selezionando l’opzione “Ricarica del dispositivo collegato”, il trasferimento di corrente inizia immediatamente. L’efficienza del processo dipende strettamente dalla capacità nominale della batteria ospite, poiché la dispersione energetica durante il trasferimento via cavo rende l’operazione meno performante rispetto a un power bank dedicato.
Esistono limitazioni tecniche precise legate al voltaggio. Mentre la ricarica standard da muro può raggiungere potenze elevate, lo scambio tra smartphone si attesta solitamente su valori molto bassi, spesso intorno ai 4.5W o 5W. Questo significa che il trucco è risolutivo per emergenze, come riaccendere un telefono spento per effettuare una chiamata o inviare un messaggio, ma risulta poco pratico per una ricarica completa.
Un dettaglio laterale poco considerato riguarda la temperatura: l’uso prolungato della ricarica inversa genera un surriscaldamento localizzato del modulo batteria del telefono sorgente che, se protratto, accelera il degrado chimico delle celle ben più di un normale ciclo di scarica.
Molti utenti ignorano che la funzione OTG debba essere talvolta abilitata manualmente nelle impostazioni di sistema, specialmente su modelli di fascia media o più datati. Senza questo passaggio, il collegamento fisico tra i due smartphone non produce alcun effetto, rendendo il cavo un semplice conduttore inerte. È contro-intuitivo osservare come questo sistema funzioni meglio tra dispositivi di brand differenti piuttosto che all’interno di ecosistemi chiusi, dove protocolli proprietari di ricarica rapida possono talvolta andare in conflitto, limitando ulteriormente l’erogazione di corrente al minimo sindacale.
Oltre ai telefoni, la porta USB del cellulare può alimentare accessori di piccola taglia come auricolari Bluetooth, smartwatch o persino piccoli ventilatori portatili e lampade LED. La gestione energetica del dispositivo sorgente interrompe automaticamente il flusso quando la propria carica scende sotto una soglia critica, solitamente fissata tra il 15% e il 20%, per evitare lo spegnimento improvviso del terminale che fornisce energia.
La tensione di uscita rimane costante sui 5V, lo standard base dell’architettura USB, indipendentemente dalla velocità di carica supportata originariamente dai due dispositivi coinvolti nel collegamento. Il mercato degli adattatori OTG ha visto una crescita costante, con prezzi che oscillano tra i 5 e i 15 euro a seconda della schermatura dei materiali.