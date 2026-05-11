Apple ha un problema con iPad: il rivale più scomodo arriva da casa sua

Il problema dell’iPad non è Android, ma il fatto che molti vecchi modelli Apple siano ancora abbastanza buoni da far rimandare l’acquisto.

Per anni il tablet di Cupertino ha dominato il mercato con una forza quasi naturale: era semplice, durava a lungo, aveva tante app ottimizzate e si integrava bene con iPhone, Mac e AirPods. Proprio questa qualità, però, oggi crea un effetto curioso: tanti utenti non sentono davvero il bisogno di passare a un modello nuovo.

La gamma attuale resta ampia e solida, con iPad, iPad mini, iPad Air e iPad Pro pensati per esigenze diverse. Il punto è che, fuori dal modello Pro con display OLED e design più spinto, molte differenze percepite dagli utenti comuni non sono così forti. Chi usa il tablet per streaming, appunti, navigazione, email, scuola o qualche documento può trovare ancora molto valido un dispositivo comprato diversi anni fa.

Il vecchio iPad resta un avversario difficile

Apple ha costruito tablet capaci di invecchiare bene. Un iPad Pro del 2018, un modello con chip M1 o un iPad Air recente possono ancora sembrare veloci, fluidi e più che sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane. Questo rende il nuovo acquisto meno urgente, soprattutto quando il prezzo resta importante e l’utente non vede un vantaggio immediato nel passaggio a una generazione successiva.

Il discorso diventa ancora più evidente guardando al mercato dell’usato e del ricondizionato. Un iPad Pro di qualche anno fa può offrire caratteristiche ancora molto desiderabili, come display più fluido, Face ID, audio migliore e porte più versatili, a un prezzo che può avvicinarsi a quello di un iPad Air nuovo. Non sempre è la scelta giusta per tutti, ma per molti diventa un confronto inevitabile.

iPad Air rischia di sembrare troppo prudente

L’iPad Air è forse il modello che più mostra questa tensione interna. È potente, sottile, leggero e adatto a quasi tutto, ma negli ultimi anni ha ricevuto soprattutto aggiornamenti di chip e affinamenti mirati. Mancano ancora alcune caratteristiche che molti utenti associano a un’esperienza più premium, come il display a 120 Hz o Face ID. Non sono dettagli indispensabili, ma pesano quando il confronto è con vecchi iPad Pro ancora molto competitivi.

In più, oggi l’iPad deve fare i conti anche con un concorrente interno più recente: il MacBook Neo. Non è un confronto perfetto, perché tablet e portatile restano prodotti diversi, ma per chi cerca un dispositivo da studio, scrittura, navigazione e lavoro leggero la sovrapposizione esiste. Se a un iPad base si aggiunge una tastiera, la distanza di prezzo da un MacBook più economico diventa meno netta, mentre macOS offre ancora un’esperienza più completa per molte attività.

La forza dell’iPad è anche il suo limite

Il successo dell’iPad nasce dalla sua durata, ma quella stessa durata rallenta il ricambio. Per molte famiglie è un tablet condiviso, usato per video, studio, ricette, giochi leggeri o videochiamate. Finché la batteria regge e le app funzionano, l’idea di cambiarlo perde forza. In questo senso, il vero concorrente del nuovo iPad è spesso un vecchio iPad ancora perfettamente utilizzabile.

Per rilanciare davvero il desiderio di aggiornamento, Apple dovrà rendere più chiara la differenza tra generazioni, non solo sul piano delle prestazioni ma anche nell’esperienza quotidiana. Più memoria di base, accessori meno costosi, display migliori o funzioni software più ambiziose potrebbero aiutare. Per ora, però, l’iPad resta vittima del suo stesso pregio: è un prodotto che dura così tanto da rendere meno urgente comprarne uno nuovo.