Comet cresce su iPad: il browser AI di Perplexity diventa più comodo da usare

Comet fa un passo avanti su iPad e prova a diventare qualcosa di più di un semplice browser con intelligenza artificiale integrata.

L’app di Perplexity era già arrivata sui dispositivi Apple, ma il supporto per iPad era rimasto piuttosto basilare. Con il nuovo aggiornamento, invece, l’esperienza si avvicina di più a quella che ci si aspetta da un’app pensata davvero per iPadOS.

La novità principale riguarda il modo in cui Comet si adatta al lavoro su tablet. Il browser ora supporta meglio il multitasking, permettendo agli utenti di gestire più finestre e di muoversi con maggiore naturalezza tra navigazione, ricerca e consultazione dei contenuti. Per chi usa l’iPad come strumento quotidiano, non è un dettaglio secondario.

Un browser AI più adatto allo schermo dell’iPad

Comet nasce con un’idea precisa: unire la navigazione web tradizionale a un assistente basato su intelligenza artificiale. Non serve solo ad aprire pagine, ma anche a riassumere contenuti, rispondere a domande e aiutare l’utente a orientarsi tra informazioni diverse senza passare continuamente da un’app all’altra.

Su iPad questo approccio può avere più senso rispetto allo smartphone, perché lo schermo più ampio permette di leggere, confrontare fonti, prendere appunti e lavorare con più elementi aperti. Il supporto migliorato alle funzioni di iPadOS rende quindi Comet meno simile a una versione ingrandita dell’app per iPhone e più vicino a un vero strumento da produttività leggera.

Più finestre e multitasking per studiare, leggere e lavorare

La possibilità di usare più finestre del browser cambia soprattutto l’esperienza di chi fa ricerche, studia o lavora spesso con documenti online. Si può tenere aperta una pagina, consultarne un’altra e chiedere all’assistente AI un riepilogo o un chiarimento, senza interrompere continuamente il flusso.

È il tipo di funzione che può tornare utile a studenti universitari, professionisti, docenti o semplicemente a chi usa l’iPad per informarsi meglio. Il valore di Comet non sta solo nel rispondere a una domanda, ma nel provare a ridurre il tempo perso tra schede, ricerche ripetute e pagine troppo lunghe da leggere.

La sfida resta la fiducia nell’AI

Il punto più delicato resta sempre lo stesso: un browser con AI integrata può essere comodo, ma richiede attenzione. I riassunti automatici e le risposte generate dall’assistente vanno considerati come un aiuto, non come una verità pronta da copiare. Su temi complessi, controllare le informazioni resta necessario.

Per gli utenti Apple, però, l’aggiornamento rende Comet più interessante. L’iPad è da anni un dispositivo sospeso tra intrattenimento e lavoro, e un browser capace di sfruttare meglio multitasking, finestre multiple e assistenza intelligente può inserirsi bene in questo spazio. Non sostituisce Safari per tutti, ma diventa una proposta più credibile per chi vuole sperimentare una navigazione meno passiva.

La direzione è chiara: i browser stanno diventando ambienti sempre più attivi, capaci di leggere, sintetizzare e accompagnare l’utente dentro il web. Su iPad, Comet prova a farlo con un aggiornamento che non stravolge l’app, ma la rende finalmente più coerente con il modo in cui molti usano davvero il tablet.