Spotify rinnova l’app su iPad: nuova interfaccia, sidebar e video in primo piano

Spotify ha deciso di trattare l’iPad in modo più serio, con un aggiornamento che ridisegna l’app per i display più grandi e rende l’esperienza molto più naturale rispetto a prima.

Per anni molte app hanno vissuto su tablet come semplici versioni allargate di quelle pensate per smartphone, con più spazio a disposizione ma senza una vera logica diversa. Il nuovo aggiornamento di Spotify prova invece a cambiare questo approccio, e lo fa intervenendo proprio sui punti che su iPad contano di più: navigazione, organizzazione dello schermo e continuità nell’ascolto.

Il punto interessante è che non si parla di un restyling cosmetico. Spotify presenta questa versione come un’esperienza pensata per i tablet, quindi costruita per sfruttare meglio lo spazio disponibile e rendere più semplice il passaggio tra ascolto, scoperta e consultazione della libreria. È una direzione che su iPad ha senso, perché il dispositivo Apple vive spesso in una zona intermedia tra intrattenimento e produttività, e le app che funzionano meglio sono proprio quelle capaci di muoversi bene in questo equilibrio.

Un’interfaccia che si adatta davvero allo schermo

Tra le novità più evidenti c’è il comportamento dell’interfaccia tra modalità verticale e orizzontale. Spotify spiega che la nuova app non si limita a ridimensionare i suoi elementi, ma riconfigura davvero il layout quando si cambia orientamento. È una differenza meno banale di quanto sembri, perché su iPad basta poco per passare da un uso rapido in verticale a una consultazione più rilassata in orizzontale, magari su supporto o tastiera.

Questo rende l’esperienza più coerente e meno improvvisata. Quando un’app progettata bene sa distribuire le informazioni in modo diverso a seconda della posizione dello schermo, il tablet smette di sembrare un semplice iPhone più grande e comincia a usare meglio la sua identità. Ed è proprio qui che Spotify sembra aver voluto intervenire con maggiore decisione.

Sidebar, video e navigazione parallela

La novità forse più utile nella vita quotidiana è la nuova sidebar comprimibile. Serve per navigare e scoprire contenuti senza perdere di vista quello che si sta già ascoltando o guardando. Se necessario si può espandere per avere più contesto, ma l’idea di fondo è chiara: non costringere l’utente a entrare e uscire continuamente da schermate separate.

Accanto a questo arriva anche un’esperienza video più visibile, con il comando Switch to Video portato in una posizione centrale nell’interfaccia. Spotify sta evidentemente cercando di rendere più immediato il passaggio da un ascolto tradizionale a una fruizione più immersiva, e su uno schermo come quello dell’iPad questa scelta appare più logica che su smartphone.

Un altro passaggio importante riguarda la navigazione parallela. La musica o il video possono continuare su una parte dello schermo mentre dall’altra si esplorano libreria, playlist o suggerimenti. È una funzione che valorizza davvero il formato tablet, perché lascia respirare il contenuto in riproduzione ma, allo stesso tempo, non interrompe la scoperta.

Un aggiornamento che rende l’iPad più centrale

Il senso di questo aggiornamento è proprio qui. Spotify sembra aver capito che su iPad non basta offrire la stessa esperienza del telefono con qualche margine in più. Serve una struttura più flessibile, capace di tenere insieme ascolto, consultazione e movimento tra i contenuti in modo più elegante. Per chi usa il tablet sul divano, alla scrivania o durante lo studio, è il tipo di miglioramento che può cambiare davvero la percezione dell’app.

Non è una rivoluzione totale, ma è un passo che racconta qualcosa di preciso: le app multimediali più mature stanno iniziando a prendere sul serio i grandi schermi anche fuori dal mondo desktop. E per l’iPad, che da anni cerca di ritagliarsi un’identità sempre più autonoma, aggiornamenti di questo tipo contano molto più di quanto sembri a prima vista.