Instagram su iPad cambia strada: meno Reels forzati, più feed come su iPhone

Instagram cambia volto su iPad e abbandona l’apertura centrata sui Reels, riportando al centro una home più familiare per chi arriva da iPhone.

La novità riguarda l’app dedicata a iPad, arrivata solo nel 2025 dopo anni di richieste da parte degli utenti Apple. Il primo tentativo di Meta era stato molto netto: aprire l’esperienza direttamente sui Reels, trattando lo schermo più grande del tablet come uno spazio pensato soprattutto per guardare video brevi. Una scelta coerente con la strategia della piattaforma, ma non necessariamente con il modo in cui molte persone usano Instagram su iPad.

Con il nuovo aggiornamento, l’app cambia direzione e si avvicina molto di più alla versione per iPhone. La Home torna a mostrare il feed tradizionale, con post delle persone seguite e contenuti suggeriti. I Reels non spariscono, ma vengono spostati in una scheda separata nella barra inferiore, come già accade sul telefono. È una modifica semplice, ma importante, perché riduce la sensazione di essere spinti subito dentro un flusso video.

Un ritorno alla familiarità

La scelta di aprire l’app iPad direttamente sui Reels aveva un senso dal punto di vista di Meta: il formato video breve trattiene l’attenzione, funziona bene sugli schermi grandi e si adatta a un uso più passivo. Il problema è che Instagram resta, per molti utenti, anche un posto dove vedere foto, aggiornamenti, storie e contenuti delle persone seguite. Rendere i Reels il primo punto di ingresso aveva reso l’esperienza meno immediata per chi cercava il feed classico.

Il nuovo layout corregge proprio questo aspetto. Non inventa una nuova interfaccia per iPad, ma riprende quella già conosciuta su iPhone e la porta su uno schermo più ampio. Può sembrare una soluzione poco ambiziosa, ma spesso è esattamente ciò che gli utenti chiedono: non dover imparare da capo un’app che usano ogni giorno. Su un tablet, la coerenza tra dispositivi Apple può contare più di una grafica costruita per mostrare quanto spazio ci sia a disposizione.

Perché la modifica conta su iPad

L’iPad non è soltanto uno schermo più grande per guardare contenuti. Molte persone lo usano sul divano, certo, ma anche per leggere, lavorare, gestire messaggi, controllare social e creare contenuti. In questo contesto, un’app che apre subito sui video rischia di sembrare più limitata di quanto dovrebbe. Riportare la Home al centro rende Instagram più adatto a un uso quotidiano e meno sbilanciato verso l’intrattenimento passivo.

Scompare anche la vecchia scheda Following, che nella prima versione dell’app per iPad serviva a recuperare una parte dell’esperienza del feed. Con la Home tornata alla sua funzione principale, quella sezione diventa meno necessaria e la navigazione appare più ordinata. Il vantaggio concreto è che chi apre Instagram su iPad trova subito un ambiente riconoscibile, senza dover cercare dove siano finiti i post tradizionali.

La correzione dice qualcosa anche sul rapporto tra piattaforme e utenti. Meta continua a puntare sui video brevi, e difficilmente cambierà strategia, ma su iPad ha scelto una strada meno aggressiva. Per chi usa prodotti Apple, il risultato è un’app più prevedibile, più vicina all’esperienza già nota e finalmente meno condizionata dall’idea che ogni schermo grande debba trasformarsi in una piccola TV per Reels.