Apple potrebbe cambiare nome agli iPad: ecco cosa sta pensando per le prossime generazioni

Apple starebbe valutando un cambiamento importante per la gamma iPad, con un nuovo sistema di nomi più semplice e coerente con quello dei Mac.

Non si tratta ancora di una decisione ufficiale, ma le indiscrezioni indicano una direzione chiara: rendere la lineup più leggibile per chi deve scegliere un dispositivo. Negli ultimi anni, la famiglia iPad è diventata sempre più articolata, con modelli come iPad, Air, mini e Pro affiancati da numerazioni poco intuitive. Questo ha creato una certa confusione, soprattutto per chi non segue da vicino l’evoluzione dei prodotti Apple.

Un naming più vicino a quello dei Mac

L’idea sarebbe quella di abbandonare progressivamente le numerazioni generazionali e puntare su un sistema più lineare, simile a quello già adottato nei Mac. In questo scenario, il modello base potrebbe non essere più identificato come “iPad di X generazione”, ma semplicemente come iPad, aggiornato nel tempo senza numeri evidenti.

Un approccio di questo tipo renderebbe più immediata la scelta tra i vari modelli, riducendo il rischio di confondere generazioni diverse con caratteristiche simili. È una strategia che Apple ha già applicato con successo su altri prodotti, dove il nome resta stabile e cambia solo l’anno o la configurazione interna.

Perché Apple potrebbe fare questo passo

La gamma iPad è cresciuta molto negli ultimi anni, sia in termini di prestazioni che di posizionamento. Oggi un iPad Air può coprire gran parte delle esigenze di un utente medio, mentre i modelli Pro si avvicinano sempre di più al mondo dei laptop.

In questo contesto, mantenere una struttura di nomi troppo complessa rischia di diventare un limite. Un naming più semplice aiuterebbe a comunicare meglio le differenze tra le fasce di prodotto, soprattutto ora che Apple sta integrando sempre di più funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale e alla produttività.

Un cambiamento che non riguarda solo il nome

Dietro questa possibile evoluzione non c’è solo una questione di etichette. Il 2026 viene visto come un anno di transizione per gli iPad, con aggiornamenti hardware diffusi su tutta la gamma e un’attenzione crescente all’integrazione con Apple Intelligence.

Un nuovo sistema di naming potrebbe quindi accompagnare una fase più ampia di riorganizzazione, in cui Apple cerca di rendere l’iPad ancora più centrale tra i suoi dispositivi, a metà strada tra intrattenimento e produttività.

Quando potrebbe arrivare il cambiamento

Al momento non ci sono indicazioni precise su tempi e modalità. Il prossimo iPad base potrebbe arrivare nei prossimi mesi con un nuovo chip, ma resta da capire se Apple coglierà subito l’occasione per cambiare nome o se aspetterà un aggiornamento più significativo.

Come spesso accade con i rumor, è possibile che il progetto venga modificato o rimandato. Tuttavia, il tema resta interessante perché tocca un aspetto concreto dell’esperienza utente: scegliere il modello giusto senza dover interpretare sigle e numerazioni sempre meno intuitive.

Se Apple deciderà davvero di semplificare il naming degli iPad, il cambiamento potrebbe sembrare piccolo sulla carta, ma avere un impatto reale su come i prodotti vengono percepiti e scelti ogni giorno.