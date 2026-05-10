iPAD, le modifiche tecniche finalmente risolvono un problema di tutti: come si semplifica l'utilizzo

Apple si prepara al rilascio pubblico di iPadOS 26.5, un aggiornamento che non rivoluziona il tablet della casa di Cupertino, ma interviene su alcuni dettagli pratici che gli utenti chiedevano da tempo.

Le novità introdotte puntano infatti a rendere l’utilizzo quotidiano di iPad più rapido, intuitivo e meno macchinoso, soprattutto per chi usa il dispositivo come alternativa a un computer portatile.

L’aggiornamento è già arrivato in versione Release Candidate per sviluppatori e beta tester, segnale che il rilascio stabile potrebbe essere ormai molto vicino.

iPad semplifica finalmente la gestione degli accessori

La modifica più interessante riguarda gli accessori Apple come Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad. Con iPadOS 26.5, sarà sufficiente collegare questi dispositivi tramite USB-C affinché il tablet completi automaticamente anche l’associazione Bluetooth.

In pratica, dopo il primo collegamento via cavo, gli accessori continueranno a funzionare in modalità wireless senza ulteriori configurazioni manuali. Una soluzione apparentemente semplice, ma che elimina uno dei passaggi più fastidiosi segnalati dagli utenti.

Fino a oggi, infatti, molti proprietari di iPad erano costretti a entrare nelle impostazioni Bluetooth per completare o ripristinare il pairing degli accessori. Una procedura considerata scomoda soprattutto da chi alterna frequentemente connessioni cablate e wireless durante il lavoro o lo studio.

Apple introduce quindi una funzione già presente da anni sui Mac, ma che mancava inspiegabilmente su iPad. Il risultato è un’esperienza più fluida e immediata, con meno interruzioni e meno operazioni manuali.

Promemoria più chiari e notifiche meno confuse

L’altra novità importante riguarda l’app Promemoria, utilizzata quotidianamente da milioni di utenti per attività, appuntamenti e notifiche rapide.

Nelle versioni precedenti del sistema, le opzioni di posticipo mostravano indicazioni generiche come “Questo pomeriggio” o “Domani mattina”. Formula pratica, ma spesso poco precisa nella gestione reale degli impegni.

Con iPadOS 26.5 Apple sostituisce queste diciture con orari specifici e immediatamente comprensibili. Gli utenti visualizzeranno quindi notifiche più chiare, come “Ricordamelo alle 15:00” oppure “Ricordamelo domani alle 09:00”.

Anche in questo caso non si tratta di una funzione rivoluzionaria, ma di un miglioramento concreto pensato per ridurre le ambiguità nell’uso quotidiano del tablet.

Le altre novità di iPadOS 26.5

L’aggiornamento include anche altri piccoli cambiamenti condivisi con iOS 26.5. Apple continua a lavorare sulla crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra iPhone e Android e introduce nuove funzioni legate all’app Mappe, con suggerimenti automatici basati sulle ricerche locali.

Arrivano inoltre nuovi wallpaper e diversi interventi dedicati alla correzione di bug e problemi tecnici segnalati dagli utenti nelle versioni precedenti.

Restano invece fuori le funzioni avanzate legate a Siri e Apple Intelligence, che secondo le indiscrezioni saranno rinviate direttamente a iPadOS 27.

Il vero obiettivo di iPadOS 26.5 sembra però molto chiaro: non stupire con effetti speciali, ma eliminare piccoli ostacoli che ogni giorno rallentano l’esperienza d’uso degli utenti Apple.