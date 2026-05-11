Tutti vogliono l’ultimo accessorio tech che si attacca direttamente all’iPhone: i nuovi mini e-reader ora costano pochissimo

Per anni gli e-reader sono rimasti quasi fermi, schiacciati dalla comodità dello smartphone. Oggi però qualcosa sta cambiando. Sempre più utenti stanno cercando dispositivi semplici soprattutto lontani dal flusso continuo di notifiche, video e social network.

Ed è proprio dentro questa tendenza che stanno esplodendo i nuovi mini e-reader magnetici da agganciare all’iPhone.

Il modello che sta attirando più attenzione online si chiama Xteink X3. A prima vista sembra quasi un piccolo accessorio MagSafe, ma in realtà è un lettore e-ink ultra compatto progettato per leggere ebook senza utilizzare direttamente lo schermo del telefono.

Il mini e-reader che si aggancia allo smartphone

Il dispositivo pesa appena 58 grammi, è spesso meno di mezzo centimetro e ha dimensioni molto simili a quelle di una carta di credito. L’idea è semplice: trasformare qualsiasi pausa della giornata in un momento di lettura senza aprire app, social o notifiche.

Lo schermo utilizza tecnologia e-ink da 3,7 pollici, la stessa filosofia adottata da Kindle e Kobo, ma in un formato estremamente più compatto. La densità supera i 250 ppi, sufficiente per una lettura nitida anche su un display così piccolo.

Il mini e-reader supporta file epub, txt e immagini leggere, mentre la memoria viene espansa tramite una microSD inclusa nella confezione. Il successo non nasce soltanto dal prezzo relativamente basso, attorno agli 80 dollari, ma soprattutto dal concetto dietro il prodotto.

Negli ultimi anni molti utenti hanno iniziato a percepire lo smartphone come un ambiente troppo dispersivo anche per attività semplici come leggere qualche pagina di un libro. Aprire il telefono per leggere spesso significa ritrovarsi dopo pochi minuti dentro notifiche, chat, TikTok o Instagram.

Ed è proprio qui che dispositivi come Xteink stanno trovando spazio: fanno una sola cosa e cercano di farla senza distrazioni. Dentro il dispositivo c’è un chip Esp32, molto diffuso nei prodotti ultraleggeri e nei progetti elettronici minimalisti. Sono presenti anche Wi-Fi, Bluetooth e sistema di ricarica magnetica.

Non ci sono però touchscreen avanzati, ecosistemi chiusi o applicazioni da installare. Si gira pagina tramite pulsanti fisici e l’interfaccia resta volutamente essenziale.

Molti utenti online definiscono questi mini e-reader una sorta di “anti-smartphone”, proprio perché eliminano quasi completamente gli elementi che normalmente distraggono durante la lettura.

I limiti ci sono, ma fanno parte del prodotto

Naturalmente non mancano compromessi evidenti. Lo schermo non è retroilluminato e il software viene descritto da alcuni utenti come ancora piuttosto acerbo.

Anche il setup iniziale può risultare meno immediato rispetto a Kindle o Kobo.

Eppure proprio questa semplicità estrema sembra essere il vero punto forte del prodotto. Il dispositivo entra praticamente in qualsiasi tasca, resta agganciato all’iPhone senza occupare spazio e permette di leggere senza trasformare ogni pausa in una sessione infinita di scrolling.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui accessori del genere stanno attirando sempre più attenzione: in un mondo dominato da dispositivi che fanno tutto contemporaneamente, molti utenti sembrano iniziare a preferire oggetti che fanno meno cose, ma in modo molto più diretto.