Ti dimenticherai dell’esistenza delle cartucce: l’offerta per la nuova stampante (quasi infinita) è incredibile

Le stampanti tradizionali hanno sempre avuto lo stesso problema: le cartucce finiscono troppo in fretta e spesso costano quasi quanto una stampante nuova.

Sempre più persone, dunque, stanno passando ai modelli con serbatoi ricaricabili, soprattutto quelli pensati anche per la stampa fotografica domestica.

Tra le offerte più interessanti del momento c’è la Canon PIXMA G650, una multifunzione WiFi che punta tutto sul sistema MegaTank a sei inchiostri. In questi giorni viene proposta online a circa 226 euro, contro un prezzo pieno vicino ai 280 euro.

Addio cartucce: come funziona il sistema MegaTank

La differenza principale rispetto alle stampanti classiche sta proprio nella gestione dell’inchiostro. Al posto delle tradizionali cartucce usa infatti grandi serbatoi ricaricabili tramite flaconi. Questo sistema permette di stampare moltissime più pagine con costi decisamente inferiori nel lungo periodo.

Canon ha scelto inoltre una configurazione a 6 colori, aggiungendo rosso e grigio ai classici inchiostri standard. Una soluzione che migliora soprattutto la resa fotografica, con neri più profondi e sfumature molto più precise.

La PIXMA G650 nasce chiaramente per chi stampa molte immagini a casa. Secondo le specifiche dichiarate, il set iniziale incluso nella confezione permette di arrivare fino a circa 3.800 foto nel formato 10×15 cm.

Numeri molto lontani dalle normali stampanti a cartuccia, che spesso obbligano a sostituire l’inchiostro dopo poche decine di stampe fotografiche.

Anche la velocità resta interessante per questa categoria: una foto senza bordi ad alta qualità viene completata in meno di un minuto.

Non solo foto: scanner e fotocopiatrice integrati

Oltre alla stampa fotografica, il dispositivo funziona anche come scanner e fotocopiatrice per l’utilizzo quotidiano. Questo la rende una soluzione completa sia per la casa sia per chi lavora in smart working e vuole evitare dispositivi separati.

Sul frontale è presente un piccolo display LCD che permette di controllare lo stato della rete, le impostazioni principali e il livello di funzionamento della stampante.

Uno dei punti più comodi riguarda la connettività wireless. Grazie al WiFi integrato, le foto possono essere inviate direttamente dallo smartphone tramite l’app Canon Print.

Sono supportati anche sistemi come Apple AirPrint e Mopria per Android, quindi nella maggior parte dei casi non serve installare driver o configurazioni particolari. In pratica basta scattare una foto dal telefono e inviarla immediatamente alla stampante.

I modelli MegaTank stanno diventando sempre più diffusi proprio per una questione economica. Le cartucce tradizionali hanno costi elevati e autonomia limitata, mentre i serbatoi ricaricabili riducono drasticamente il costo per stampa.