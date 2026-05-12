Ottico, coassiale o HDMI? La soluzione per l'audio del tuo televisore è molto semplice

La connessione HDMI ARC, e la sua evoluzione eARC, ha reso quasi obsoleti i cavi ottici e coassiali nelle configurazioni home cinema moderne, gestendo non solo flussi audio complessi come il Dolby Atmos ma anche il protocollo CEC per il controllo del volume tramite un unico telecomando.

Sebbene l’interfaccia Toslink (ottica) rimanga un punto di riferimento per la compatibilità con l’hardware datato, soffre di un limite fisico invalicabile: la larghezza di banda insufficiente per i formati audio lossless. Il segnale digitale viene trasmesso tramite impulsi luminosi attraverso una fibra di vetro o plastica, un sistema che elimina alla radice il rischio di loop di massa o interferenze elettromagnetiche, ma che si ferma a una velocità di trasmissione di circa 3,1 Mbit/s.

I cavi coassiali utilizzano invece segnali elettrici e spine RCA. Nonostante visivamente possano essere scambiati per comuni cavi audio analogici, possiedono un’impedenza caratteristica di 75 Ohm. Questa architettura permette una larghezza di banda leggermente superiore rispetto al Toslink, riuscendo teoricamente a supportare frequenze di campionamento fino a 192 kHz. Tuttavia, questa superiorità tecnica resta spesso inutilizzata nell’uso domestico con i televisori, poiché la maggior parte delle uscite digitali TV limita comunque il flusso a standard compressi come il Dolby Digital o il DTS a 5.1 canali per garantire la sincronia del segnale.

Quale cavo scegliere e perché preferirlo agli altri

L’integrazione di HDMI eARC ha introdotto una correzione automatica dei ritardi audio, il cosiddetto Lip Sync, che nei collegamenti ottici e coassiali deve essere spesso regolata manualmente agendo sui millisecondi nelle impostazioni del ricevitore. Questa funzione è cruciale perché l’elaborazione dell’immagine sui moderni pannelli 4K richiede più tempo rispetto alla decodifica del suono, creando uno scollamento percettibile tra il movimento delle labbra e l’audio emesso.

Esiste un paradosso tecnico nel confronto tra questi standard: mentre l’HDMI è superiore per qualità e funzioni, il cavo ottico garantisce una separazione galvanica totale tra i componenti. In rari casi di impianti audiofilo di alta gamma collegati al PC, l’uso dell’HDMI può trasmettere disturbi elettrici ad alta frequenza generati dalle ventole o dai circuiti di alimentazione del computer; in tali contesti, il “vecchio” cavo Toslink risolve il problema del rumore di fondo che l’HDMI non può bloccare. È una delle poche situazioni in cui un limite tecnologico, ovvero l’incapacità di trasmettere elettricità, si trasforma in un vantaggio qualitativo.

Per quanto riguarda l’HDMI, è necessario prestare attenzione alla dicitura del cavo. Mentre per l’ARC standard era sufficiente un cavo “High Speed”, per sfruttare l’eARC e i suoi 37 Mbit/s di banda necessari per il Dolby TrueHD o il DTS-HD Master Audio, serve un cavo certificato “Ultra High Speed”. Non è solo una questione di pinzatura del connettore, ma di schermatura interna e resistenza alle interferenze su frequenze molto elevate. Il passaggio da ARC a eARC ha aumentato la capacità di trasmissione di oltre dieci volte, superando i limiti dei protocolli S/PDIF che dominavano il mercato negli anni ’90.

Un dettaglio spesso trascurato riguarda la lunghezza dei cavi. Se un cavo coassiale può degradare il segnale su distanze superiori ai 10 metri a causa della resistenza elettrica, il cavo ottico in plastica subisce una forte attenuazione superata la medesima soglia, rendendo necessaria la fibra di vetro pura per tratte più lunghe. I televisori attuali dispongono quasi esclusivamente di un’uscita ottica e diverse porte HDMI, rendendo il coassiale digitale una rarità confinata a lettori CD o streamer di rete dedicati.