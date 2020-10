iPhone 12: niente auricolari nella confezione, ma ora costano meno

Giacomo Martiradonna,

La brutta notizia è che, esattamente come dicevamo nei giorni scorsi, la confezione dei nuovi iPhone 12 contiene esclusivamente il cavo USB-C; niente auricolari inclusi. La bruttissima notizia è che la stessa sorte è toccata anche ad iPhone 11, iPhone XR. In compenso, ora gli EarPods costano meno.

Durante l’Evento di ieri sera, la responsabile Apple delle iniziative per l’ambiente Lisa Jackson ha annunciato una vera e propria svolta nel packaging di iPhone che permetterà ridurne sensibilmente l’impatto sull’ambiente. Eliminando gli accessori -che tutti probabilmente già hanno- è stato possibile infatti rimpicciolire le confezioni, ridurre le spese di trasporto (+70% di iPhone su singolo pallet) e tagliare ben 2 milioni di tonnellate di emissioni all’anno; senza contare gli effetti benèfici sulla quantità di rifiuti elettronici futuri (secondo fonti Apple, in circolazione ci sono già 700 milioni di auricolari con attacco Lighting e 2 milioni di adattatori). Insomma, sarà come se sulle strade “ci fossero 450mila auto in meno.”

Che poi in questo modo aumenti i margini di Cupertino, riduca i costi logistici e costringa la gente ad acquistare nuovi auricolari USB-C o i più costosi wireless, è puramente coincidentale.

Il box senza accessori infatti ora è ufficialmente il leitmotiv della mela, e riguarda tutti gli iPhone in vendita a partire da oggi, inclusi i vecchi modelli come iPhone 11 e iPhone XR. Su iPhone SE era già così.

La buona notizia, se non altro, è che gli auricolari EarPods passano dai precedenti 29€ agli attuali 19€. Un bello sconto di 10€ che li rende un po’ più accessibili. Per quanto riguarda AirPods, invece, che in India vengono addirittura regalati a chi acquista un nuovo iPhone, rimangono i soliti prezzi; per risparmiare dunque conviene rivolgersi ad Amazon che invece propone sconti praticamente di continuo.

