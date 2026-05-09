Addio bollette alte: la nuova lavatrice smart di Dreame che ti farà spendere la metà

Dreame non sta più puntando soltanto su robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma su un ecosistema domestico molto più ampio.

Chi negli ultimi anni ha imparato a conoscere Dreame per i robot che puliscono casa in autonomia potrebbe restare sorpreso davanti alla nuova strategia dell’azienda. Il marchio sta infatti entrando in settori che fino a poco tempo fa sembravano lontanissimi dal suo catalogo, con una serie di prodotti pensati per trasformare la casa in uno spazio sempre più connesso e automatizzato.

Le ultime novità presentate mostrano chiaramente la direzione intrapresa: non più soltanto dispositivi dedicati alla pulizia dei pavimenti, ma una piattaforma completa che comprende lavaggio dei vestiti, climatizzazione intelligente e gestione smart degli ambienti domestici.

Tra i prodotti che stanno attirando più attenzione c’è la nuova serie L9, sviluppata da Dreame per il lavaggio e l’asciugatura intelligente dei capi. L’obiettivo non sembra essere soltanto quello di offrire elettrodomestici potenti, ma soprattutto ridurre al minimo gli interventi manuali quotidiani.

Secondo quanto emerso dalle presentazioni più recenti, la piattaforma sfrutta funzioni basate su intelligenza artificiale per adattare programmi di lavaggio, consumi energetici e gestione dei tessuti. L’idea è quella di creare un sistema capace di riconoscere automaticamente il tipo di carico e ottimizzare il ciclo senza che l’utente debba intervenire continuamente.

È un approccio che ormai sta diventando centrale nel mondo degli elettrodomestici premium. Le aziende non stanno più vendendo soltanto hardware, ma esperienze automatizzate dove software, sensori e cloud iniziano ad avere quasi lo stesso peso del motore o delle prestazioni pure.

Nel caso di Dreame, però, il salto è ancora più evidente perché il brand arriva da un settore completamente diverso. Fino a pochi anni fa era associato quasi esclusivamente ai robot aspirapolvere, mentre oggi sta cercando di costruire una presenza trasversale nella smart home.

Non solo lavatrici: arriva anche il comfort intelligente

Accanto ai dispositivi dedicati al lavaggio, Dreame ha iniziato a spingere anche sul fronte del comfort domestico. Tra le novità più interessanti compare il climatizzatore portatile P-Wind 10, controllabile da remoto tramite applicazione mobile.

Il concetto è abbastanza chiaro: tutti i prodotti devono dialogare tra loro e poter essere gestiti dentro un unico ecosistema. È la stessa strategia già vista nel mondo smartphone, dove gli utenti vengono spinti a utilizzare dispositivi compatibili appartenenti allo stesso marchio.

La differenza è che qui si parla di frigoriferi, lavastoviglie, condizionatori e lavatrici. Prodotti che normalmente restano identici per anni e che invece stanno diventando sempre più simili a dispositivi tecnologici aggiornabili.

Durante gli eventi internazionali più recenti Dreame ha mostrato persino concept molto più estremi, inclusi sistemi robotici per la gestione del bucato e dispositivi capaci di interagire fisicamente con l’ambiente domestico tramite bracci automatizzati. Alcuni restano prototipi, altri potrebbero arrivare sul mercato nei prossimi anni.

Fino a poco tempo fa la parola domotica veniva associata soprattutto a luci controllate dallo smartphone o assistenti vocali. Adesso il settore si sta muovendo verso qualcosa di più complesso, dove gli elettrodomestici iniziano a prendere decisioni autonome e a coordinarsi tra loro.

È anche per questo che marchi come Dreame stanno investendo così tanto nell’integrazione software. La competizione non riguarda più soltanto la potenza di aspirazione o il numero di programmi disponibili, ma la capacità di costruire un ambiente domestico interconnesso.

Naturalmente resta da capire quanto queste tecnologie riusciranno davvero a semplificare la vita quotidiana e quanto invece rischino di trasformarsi in funzioni poco utilizzate dopo l’effetto iniziale. Molti prodotti mostrati nelle ultime fiere sembrano ancora molto futuristici e non sempre è chiaro quando arriveranno concretamente sul mercato.

La sensazione, però, è che il settore degli elettrodomestici stia entrando in una fase completamente diversa rispetto a quella vissuta fino a pochi anni fa. E aziende come Dreame stanno cercando di approfittarne velocemente, occupando spazi che prima appartenevano quasi esclusivamente ai grandi marchi storici della casa.