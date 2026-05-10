Genera immagine fotorealistica, senza inserire all'interno il titolo: Digitale Terrestre, il regalo arriva già oggi sulla TV di casa: chi lo avrebbe mai detto, completamente gratis

Dal 5 maggio 2026 è attiva una nuova configurazione LCN — la numerazione automatica che televisori e decoder usano per ordinare i canali — e dal 1° maggio sono stati aggiornati i canali in streaming accessibili tramite HbbTV.

Chi non ha ancora risintonizzato la propria TV sta perdendo contenuti già disponibili, compresi canali in HD e flussi in 4K, tutto senza pagare nulla.

Le principali reti generaliste restano nelle posizioni storiche — Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3, Rete 4 HD, Canale 5 HD e Italia 1 HD — ma continuano gli aggiornamenti legati all’alta definizione e ai canali provvisori. Molti utenti continuano a utilizzare liste vecchie di mesi senza accorgersi che diversi canali HD o nuove emittenti sono già disponibili.

Nuova lista di canali sul Digitale Terrestre

La novità di maggiore portata di questo ciclo di aggiornamenti riguarda però l’HbbTV, la tecnologia che fonde il segnale televisivo tradizionale con i contenuti internet. Se la TV o il decoder sono connessi a internet e supportano la versione più recente di HbbTV, sono disponibili modifiche alle applicazioni on demand, nuove opzioni di streaming in HD e, in alcuni casi, flussi in 4K.

Tramite RaiPlay integrata nell’HbbTV è ora possibile seguire Rai 4K in streaming direttamente dal televisore, senza abbonamenti e senza dispositivi aggiuntivi. Si tratta di un canale altrimenti non ricevibile via antenna. Attraverso Rai TV+ — accessibile con la freccia su del telecomando — è possibile seguire in streaming i canali Rai non ricevibili sul digitale terrestre, compreso Rai 4K, esclusivamente su digitale terrestre.

Le funzionalità evolute includono interattività via tasti colorati, Jump HbbTV per saltare direttamente allo streaming e meccanismi di target advertising integrati nelle app di diversi editori. Il Jump HbbTV è particolarmente utile: consente di passare da un canale lineare alla versione streaming HD in un click, senza uscire dall’interfaccia del televisore.

Sul versante Mediaset, l’aggiornamento consolida MediasetPlay come punto di accesso ai contenuti on demand e a canali aggiuntivi in streaming. Tramite HbbTV su canali Jump dal 501 in su è possibile seguire i canali Rai in HD, a esclusione di Rai News 24 HD, Rai Movie HD, Rai Sport HD e Rai Scuola HD, quest’ultimo raggiungibile solo via RaiPlay.

Un aspetto che emerge raramente nelle descrizioni di questi aggiornamenti: tra i contenuti accessibili tramite HbbTV ci sono anche canali come Virgin Radio TV e Radio Monte Carlo TV in diretta streaming, emittenti radiofoniche che attraverso il digitale terrestre diventano anche televisive, con palinsesto visivo. È una delle strade attraverso cui la piattaforma si espande senza che nessuno ne parli esplicitamente.

Il punto contro-intuitivo di questo aggiornamento è che il digitale terrestre, spesso percepito come una tecnologia in declino rispetto allo streaming, sta in realtà assorbendo progressivamente le funzioni delle piattaforme on demand — senza costi aggiuntivi per l’utente e senza richiedere abbonamenti. Chi non ha un apparecchio compatibile con HbbTV può comunque accedere ai numerosi canali gratuiti via antenna, oppure acquistare un decoder aggiornato che abilita le app RaiPlay, MediasetPlay e i canali Jump HbbTV.

La risintonizzazione automatica si avvia dal menu impostazioni della TV, voce “ricerca canali” o equivalente a seconda del produttore. Bastano pochi minuti e la lista si aggiorna completamente, recuperando tutti i canali spostati, quelli passati all’HD e quelli aggiunti nelle ultime settimane.

Tra le novità più rilevanti restano alcuni conflitti di numerazione che riguardano canali molto seguiti come Rai 4, Rai Premium e Rai News 24, dove la presenza simultanea delle versioni HD e SD ha generato sovrapposizioni che la risintonizzazione risolve automaticamente.