Costa pochissimo ma controlla salute delle arterie, ECG, ossigenazione e frequenza cardiaca: può salvarti la vita anni prima

Per meno di 250 euro è possibile avere al polso un dispositivo che monitora la salute delle arterie, registra l’ECG, misura l’ossigenazione del sangue e rileva in modo continuativo anomalie del ritmo cardiaco spesso asintomatiche per anni.

A 239 euro — prezzo attuale con codice sconto — il Huawei Watch Fit 5 Pro offre un elettrocardiogramma, il monitoraggio della rigidità arteriosa, la rilevazione della fibrillazione atriale e il controllo continuo dell’ossigenazione del sangue. Funzioni che fino a pochi anni fa richiedevano apparecchiature cliniche o almeno smartwatch di fascia alta con prezzi doppi o tripli.

Il sistema di monitoraggio della salute è basato sulla piattaforma TruSense, che integra monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, SpO2, temperatura cutanea, stress e sonno con rilevamento delle anomalie respiratorie. Le funzioni esclusive del modello Pro aggiungono l’elettrocardiogramma, la rigidità arteriosa e l’analisi dell’onda di polso per il rilevamento di fibrillazione atriale e battiti prematuri.

La rigidità arteriosa è il dato più interessante e meno discusso. Misura quanto le arterie hanno perso elasticità — un indicatore precoce di rischio cardiovascolare che nei controlli medici standard viene raramente rilevato prima che si manifesti con sintomi. Averlo sul polso, aggiornato quotidianamente, cambia la natura del monitoraggio: non si tratta di aspettare un episodio acuto, ma di intercettare una tendenza nel tempo.

Controllo della salute a tutto tondo: il nuovo gioiello tech è completo

Per l’ECG basta tenere un dito sull’elettrodo laterale per 30 secondi. Il risultato non sostituisce un elettrocardiogramma clinico a 12 derivazioni, ma rileva alterazioni del ritmo che in molti casi rimangono asintomatiche per anni. La fibrillazione atriale, in particolare, è spesso silente e viene scoperta solo dopo un evento ischemico. Un sensore che la monitora in modo continuativo e passivo ha un valore clinico reale, documentato da diversi studi sul rilevamento precoce tramite wearable.

L’app Health Insight fornisce una panoramica organica dello stato di salute generale e segnala eventuali anomalie rispetto ai propri valori abituali. È il tipo di funzione che fa davvero la differenza nella quotidianità: quando non ci si sente bene si può avere in pochi secondi conferma se c’è qualcosa fuori norma.

Il punto contro-intuitivo di questo dispositivo è che pesa solo 30,4 grammi. Sembra un dettaglio estetico, invece è rilevante per l’uso sanitario: è uno di quei dispositivi che si possono tenere anche di notte senza problemi, cosa importante visto che il monitoraggio del sonno è uno dei contesti in cui questi smartwatch danno il meglio. Il monitoraggio delle anomalie respiratorie nel sonno, abbinato alla frequenza cardiaca notturna, copre una finestra temporale che i soli rilevamenti diurni non intercettano.

L’autonomia si attesta su circa 6 giorni nei test con monitoraggio salute h24 e qualche sessione sportiva, senza always-on display attivo. Con il display sempre acceso si scende a 3-4 giorni. La ricarica richiede circa un’ora. Sei giorni di autonomia significano che il dispositivo rimane al polso in modo continuativo, senza la consueta interruzione quotidiana per la ricarica che vanifica il monitoraggio notturno.

Il modulo cardio è composto da 6 LED e 6 fotodiodi — una configurazione che aumenta la precisione della lettura rispetto ai sensori a 2 o 4 LED più comuni nella fascia di prezzo. La differenza si misura soprattutto durante l’attività fisica, quando il movimento del polso introduce rumore nel segnale ottico.

Un dato laterale che arricchisce il quadro: acquistando lo smartwatch sono inclusi 3 mesi di Huawei Health+, l’abbonamento che aggiunge piani di allenamento personalizzati, gestione delle calorie e contenuti per il rilassamento. Passati i tre mesi gratuiti, la piattaforma diventa a pagamento — un costo aggiuntivo che va considerato se si intende sfruttare le funzioni più avanzate dell’analisi dei dati.

Il modello base della stessa famiglia, il Fit 5, costa meno ma rinuncia proprio all’ECG, alla rigidità arteriosa e al sensore di temperatura cutanea. La differenza di prezzo tra i due si giustifica quasi interamente con i sensori sanitari aggiuntivi, non con i materiali o il design. Chi acquista il Pro lo fa essenzialmente per quelle tre funzioni.