iOS 14, cambiare sfondo in CarPlay

Giacomo Martiradonna,

Tra le tante novità di iOS 14 ce n’è una minore che gli utenti tuttavia attendevano da anni: la possibilità di cambiare lo sfondo su CarPlay, il sistema di intrattenimento di bordo di Apple. Ed è letteralmente questione di due secondi.

Con iOS 14 ci sono tante cosette per gli automobilisti: ricerca parcheggi e stazioni di ricarica EV nelle Mappe Apple, ad esempio, ma anche l’agognata interfaccia meno invasiva di Siri che finalmente smette di sovrastare le mappe mentre si guida. E in più arriva una finezza che amerete: la possibilità di modificare sfondo all’interfaccia di CarPlay.

È possibile scegliere tra 5 wallpaper diversi e due colori pieni (bianco e nero), ma non si può impostarne uno personalizzato; come stile, sono evidentemente ispirati agli sfondi Apple di iPhone.

Per personalizzare lo sfondo di CarPlay, fate così:

Entrate in modalità CarPlay collegando iPhone all’autoradio Toccate Impostazioni → Sfondo Selezionate lo sfondo desiderato e confermare la scelta

Volendo, si può optare anche per un più minimalista sfondo bianco o nero; inoltre, esattamente come su iPhone, è possibile anche scegliere uno schema di colori Chiaro o Scuro da abbinare per gli elementi dell’interfaccia grafica (Modalità Dark).

La versione definitiva di iOS 14 è attesa per questo autunno, probabilmente verso settembre/ottobre, con l’arrivo di iPhone 12.