Android lancia il nuovo sistema di sblocco facciale: cambio sostanziale

Per anni il riconoscimento facciale sugli smartphone Android è rimasto una soluzione comoda ma spesso meno sicura rispetto a quella vista sugli iPhone.

Il mondo Android potrebbe essere vicino a una delle trasformazioni più interessanti degli ultimi anni sul fronte della sicurezza biometrica. Non si parla di semplici miglioramenti software o di aggiornamenti estetici, ma di una tecnologia che potrebbe modificare il design stesso degli smartphone del futuro. A spingere questa evoluzione è Polar ID, il nuovo sistema sviluppato da Metalenz, azienda che da tempo collabora con Qualcomm sulle tecnologie ottiche di nuova generazione.

L’obiettivo è chiaro: eliminare definitivamente notch, fori e sensori visibili, mantenendo però un sistema di sblocco facciale realmente sicuro e molto più avanzato rispetto alle semplici fotocamere frontali utilizzate oggi da molti dispositivi Android.

La novità più interessante riguarda proprio il modo in cui il sistema riesce a “leggere” il volto dell’utente. A differenza delle soluzioni tradizionali, che si affidano principalmente a immagini standard o a sensori tridimensionali ingombranti, Polar ID utilizza una tecnologia basata sulla polarizzazione della luce.

In pratica il sistema analizza il comportamento della luce quando rimbalza sulla pelle umana. Questo permette di distinguere un volto reale da tentativi di falsificazione come fotografie, video o persino maschere 3D in silicone. Un passaggio importante, perché proprio la sicurezza è sempre stata il grande limite dello sblocco facciale Android.

Molti smartphone Android, infatti, usano ancora sistemi basati soltanto sulla fotocamera frontale. Soluzioni veloci e pratiche, ma considerate meno affidabili per autorizzare pagamenti bancari o accessi sensibili. Apple con Face ID ha costruito buona parte della propria reputazione proprio sulla capacità di offrire un riconoscimento facciale più sofisticato.

Addio sensori visibili e telefoni più “puliti”

La parte forse più interessante riguarda il design. Il sistema Metalenz può essere integrato direttamente sotto i pannelli OLED grazie a una lente piatta costruita con metasuperfici ottiche. Tradotto: meno spazio occupato e nessun modulo evidente sulla parte frontale del telefono.

Questo significa che i futuri smartphone potrebbero avere schermi completamente liberi da interruzioni visive. Nessun foro per la selfie camera, nessuna Dynamic Island, nessun notch. Un cambiamento che i produttori Android inseguono da anni senza risultati davvero convincenti.

Finora le fotocamere under-display hanno mostrato diversi limiti, soprattutto sulla qualità delle immagini. Polar ID prova invece a superare il problema lavorando sui dati di polarizzazione, molto meno sensibili alle interferenze create dallo schermo OLED sovrastante.

Il progetto non sembra essere soltanto un esperimento da laboratorio. La collaborazione con Qualcomm lascia pensare che l’integrazione nei futuri chip Snapdragon sia già in fase avanzata. Secondo le prime indiscrezioni, le versioni iniziali potrebbero arrivare già nel 2027 su laptop e smartphone premium, mentre la soluzione completamente invisibile sotto il display dovrebbe debuttare nel 2028.

Nel frattempo anche Google starebbe lavorando a sistemi avanzati di riconoscimento facciale per i futuri Pixel. Diverse indiscrezioni parlano di tecnologie simili integrate sotto il display nei prossimi anni.

Non è un dettaglio da poco. Negli ultimi anni Google ha puntato molto sul sensore per le impronte digitali, mentre lo sblocco facciale è rimasto limitato o meno evoluto rispetto alla concorrenza Apple. Questo nuovo scenario potrebbe cambiare completamente le strategie del mercato Android.

Perché questa novità conta davvero

Dietro questa corsa non c’è soltanto una questione estetica. Gli smartphone stanno diventando sempre più centrali nella gestione di dati sensibili, identità digitali, documenti e pagamenti. Avere un sistema di autenticazione biometrica più sicuro significa ridurre rischi e aumentare la fiducia degli utenti.

E poi c’è un altro aspetto che pesa moltissimo: il design degli smartphone si è fermato da anni. Frontali quasi identici, piccoli cambiamenti e poche vere innovazioni visibili. Eliminare definitivamente notch e sensori potrebbe diventare il primo vero salto estetico dopo molto tempo.

Non è detto che questa tecnologia arrivi subito sui modelli più economici. Anzi, almeno inizialmente sarà quasi certamente riservata alla fascia alta. Però il settore Android sembra aver trovato finalmente una direzione chiara per competere con Face ID senza copiare direttamente Apple.