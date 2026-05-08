WhatsApp, se ancora non lo hai fatto, ti devi sbrigare: come e perché disattivare la funzione che è in tutti i telefoni

Molti utenti se ne sono accorti quasi per caso. Un cerchietto colorato comparso dentro WhatsApp, nuove risposte automatiche, suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale e una presenza sempre più visibile dentro l’app.

Meta AI ormai è arrivata su gran parte degli smartphone compatibili e, anche se per qualcuno può sembrare utile, non tutti sono contenti di averla dentro WhatsApp. Il punto è che spesso questa funzione viene attivata senza che l’utente sappia davvero cosa faccia o quali dati utilizzi.

Cos’è Meta AI e perché sta facendo discutere

Meta AI è l’assistente basato sull’intelligenza artificiale integrato da Meta all’interno di WhatsApp, Instagram e Facebook. Serve per rispondere a domande, generare testi, aiutare nelle ricerche e velocizzare alcune attività direttamente in chat.

Funziona in modo molto simile ad altri chatbot AI già diffusi online. La differenza è che qui è integrato dentro un’app di messaggistica usata ogni giorno da miliardi di persone.

Molti utenti hanno iniziato a chiedersi quanto questa funzione possa “osservare” le abitudini di utilizzo dell’applicazione. Meta specifica che le chat personali protette dalla crittografia end-to-end restano private, ma le conversazioni avviate direttamente con l’assistente AI possono comunque essere elaborate per migliorare il servizio.

Non tutti vogliono un’intelligenza artificiale dentro WhatsApp. C’è chi semplicemente non la usa e la considera inutile, chi teme un utilizzo eccessivo dei dati personali e chi preferisce mantenere l’app il più possibile “pulita”.

C’è anche un altro aspetto più pratico. Su alcuni dispositivi meno recenti, la presenza di funzioni AI può incidere leggermente sulla fluidità generale dell’app, soprattutto dopo gli aggiornamenti più pesanti.

Altri utenti, invece, contestano soprattutto il modo in cui Meta sta introducendo queste funzioni: integrate direttamente nell’interfaccia, difficili da ignorare e sempre più presenti nelle chat e nelle ricerche interne.

Come disattivare Meta AI su WhatsApp

La procedura può cambiare leggermente in base alla versione dell’app e al sistema operativo, ma in molti casi è già possibile limitare o disattivare alcune funzioni legate all’assistente.

Per farlo bisogna aprire WhatsApp e accedere alle Impostazioni. Da lì si entra nella sezione Account e successivamente in Privacy. Nei dispositivi dove la funzione è già disponibile compare una voce collegata a Meta AI oppure all’assistenza AI.